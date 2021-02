„My věděli, že nás čeká velice těžký zápas a velký boj, který nás ale může posunout hodně vysoko. Že jsme dokázali vybojovat tři body, je skvělé, panuje z toho obrovská euforie,“ nešetřil v hodnocení zápasu pro média superlativy trenér David Horejš, jehož svěřenci potvrdili svou skvělou aktuální bilanci – v posledních dvanácti kolech jen jednou prohráli a na jaře v pěti utkáních čtyřikrát zvítězili a jednou remizovali. Navíc v těchto pěti utkáních dostali jediný gól!

V zápase s Baníkem to přitom černobílí neměli vůbec snadné. „Proti nám stál velice kvalitní soupeř. Neměli jsme dobré vstupy do poločasů, kdy byl Baník lepší,“ vyzdvihl sílu soupeře trenér Horejš. Ale i v první čtvrthodině, v níž byl Baník hodně aktivní, měli Jihočeši stoprocentní šanci, když Alvir zachytil Menovu ledabylou rozehrávku, sám před brankou však Laštůvku neprostřelil.

Po úvodních zhruba patnácti minutách se hra vyrovnala a ke konci poločasu už Dynamo přebíralo otěže hry dvou svých rukou, druhý poločas už ale přinesl vyrovnanou partii. „Když už to vypadalo, že duel nakonec půjde do remízy a s ní bychom asi byli i spokojeni, jsme po fantastické akci dali krásný gól a zápas dotáhli do vítězství. A toho si nesmírně ceníme, protože proti nám stál soupeř, který měl skutečně velkou kvalitu. Přesto jsme dle mého názoru gólových šancí měli více než soupeř,“ zářil David Horejš.

Vítězný gól zápasu vstřelil Matěj Mršič, jenž tím korunoval svůj velice dobrý výkon. „Řekl bych, že celá akce byla moc hezká,“ pochválil jak průnik Benjamina Čoliče přes dva hráče soupeře až do vápna, tak i následnou přihrávku od Karola Mészárose: „Centr od Messiho jsem čekal, ale nakonec nepřiletěl tak vysoko, jak jsem původně myslel. Zpracoval jsem si ho a pravačkou zakončil,“ popisoval svůj parádní kousek chorvatský záložník.

„Jsem zklamaný. Po průběhu zápasu by pro nás byl bod málo, nakonec nevezeme nic,“ nijak netajil své veliké rozčarování trenér Baníku Luboš Kozel. „Úvod zápasu jsme měli dobrý, byli jsme aktivnější a vytvořili si nějaké šance. Po půli jsme nedokázali příležitosti proměnit v branku. Soupeř se trefil z ojedinělé šance a nakonec bral všechny body.“

„Možná jsme měli i trochu štěstí,“ uznal domácí trenér David Horejš, maje jistě na mysli i Potočného ránu do břevna ke konci první půle.

Co na to hosté samotní?

„V naší hře není zápal, aby někdo dal gól. Chybí agresivita ve vápně, nejdeme tam jako hladoví psi. Když tohle nezměníme, dále se budeme plácat tak, jak se plácáme,“ láteřil gólman Jan Laštůvka.

Zlobil se právem, o výhře fotbalistů Dynama totiž nerozhodovala paní Štěstěna.

Vyhráli, protože víc chtěli vyhrát.