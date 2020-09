„Chtěli bychom navázat na minulý venkovní zápas s Baníkem, ale nic jednoduchého nás nečeká, doma je Opava velice nepříjemným soupeřem,“ upozorňoval před cestou k sobotnímu zápasu trenér Dynama David Horejš,. „Rozhodně ale chceme bodovat,“ dodal ještě.

S cílem před svými diváky uspět do zápasu šli i fotbalisté Opavy, kteří v minulém kole hráli v Příbrami 1:1. „Bod z Příbrami je cenný, musíme se ale co nejlíp připravit na další zápas a něco urvat doma s Budějovicemi,“ pro klubový web uvedl opavský kouč Radoslav Kováč.

Opava do zápasu nastoupila i s čerstvou posilou, kamerunským obráncem Didibou, jenž přišel v týdnu ze Senice. Naproti tomu trenéři Dynama podobně jako před týdnem proti Liberci k dispozici neměli zraněné Šulce a van Burena, navíc chyběl také Havel. Za něj na stoperu naskočil Talovierov a zvládl svou roli výborně. „Makse musím vyzdvihnout,“ ocenil výkon ukrajinského mladíka trenér Horejš. „Oba stopeři působili velice dobře,“ dodal s tím, že uhrát zápas s nulou tým vzhledem k počtu inkasovaných gólů potřeboval. „Dozadu jsme hráli zodpovědně, tam to bylo bez sebemenší chybičky,“ liboval si.

Jihočeši se měli vzadu co ohánět hlavně v úvodu zápasu. Vstup do něj totiž patřil Opavě, která měla v prvních dvaceti minutách převahu a už v 5. minutě i první slibnou šanci, když po centru Helešice hlavičkoval zblízka Juřena, jeho pokusu však chybělo víc důrazu a Drobný v bráně Jihočechů si bez potíží poradil. To v 16. minutě už byl Juřena po Mondekově přihrávce vedoucímu gólu daleko blíž, ale sám před Drobným neuspěl, zkušený gólman jeho střelu pohotově vykopl na roh.

„Co se týká ofenzívy, stále nám chybí větší důraz v pokutovém území. My nejsme schopni dotlačit balon do brány. Přitom některé situace po vstřelení branky volaly,“ stýskal si trenér Kováč.

V této fázi utkání se hosté do blízkosti opavského pokutového území příliš nedostávali, bránili ale velice pečlivě a zhruba od dvacáté minuty se jim podařilo v poli hru vyrovnat. A ve 23. minutě Ekpai dokonce míč hlavou poslal do sítě, jenže pomezní rozhodčí signalizoval ofsajd, a tak gól, u jehož zrodu byl trestný kop Kladrubského a Talovierovo přizvednutí, tudíž neplatil.

Ve 40. min. Ekpai zpětnou přihrávkou našel Čavoše, jehož projektil ale letěl vysoko nad břevnem. V nastaveném čase první půle se ke střele zdálky dostal i obránce Novák, Fendricha v bráně Opavy ale příliš nevystrašil.

Také v začátku druhé půle byli domácí aktivnější, Holíkovu střelu ale Talovierov zblokoval nad bránu a dvacet minut před koncem znovu Holík pálil z 22 m vedle. Nejblíž gólu tak Opava byla až minutu před koncem, Pikulovu dělovku blokující Talovierov naštěstí lehce tečoval, a tak míč skončil na břevně Drobného brány. „To byla smůla, ale Bartosz Pikul jinak odvedl pozitivní výkon. Byl cítit, dvakrát vystřelil, trefil břevno. Ke gólu měl kousek,“ chválil svého svěřence opavský trenér Kováč.

Domácí měli i po změně stran v poli nadále více ze hry, nicméně jejich tlak už nebyl tak silný a i Jihočeši se častěji dostávali víc dopředu, někdy však jejich slibně se rozvíjející akce pokazily nepřesné rozehrávky i zbytečné ztráty míčů ve středu hřiště. „Škoda, že naše brejky nebyly víc do rychlosti a přesnosti, také bychom se měli víc tlačit do koncovky,“ říkal po zápase novinářům hostující stoper Martin Králík, jenž půl hodiny před koncem narazil po nevybíravém Juřenově zákroku hlavou do betonové zídky u laviček. „Bylo to bolestivé, mám na čele řádnou bouli,“ ukazoval.

Hosté byli s remízou spokojeni. „Byl to zápas hodně bojovný, moc fotbalovosti tam nebylo. Takticky jsme to zvládli dobře. Čekali jsme sílu Opavy ve dvou útočnících, proto jsme vycházeli z hlubšího bloku a chtěli hrát na brejkové situace, ale směrem dopředu bylo hodně nepřesností,“ uznal kouč Dynama.

Jeho svěřenci přesto nakonec málem vyhráli: v poslední minutě se Brandner výtečně prokličkoval ze strany vápna až před branku, ale místo střely volil nahrávku a domácí zadáci nebezpečí odvrátili. „Mohli jsme rozhodnout. Páťa si měl počínat jako útočník a řešit to zakončením. Myslím ale, že remíza je spravedlivá a my bod bereme,“ uzavřel David Horejš.

Opava - Dynamo ČB 0:0 - Žluté karty: Mondek, Zavadil – Javorek, Havelka, Kladrubský, Matějka, Králík. Diváci: 2686. Rozhodčí: Franěk – Vlasjuk, Flimmely. Opava: Fendrich – Didiba, Žídek, Večerka – Mondek, Zavadil, Helešic (85. Harazim), Holík, Texl – Juřena (64. Dedič), Dordić (77. Pikul). Dynamo: Drobný – Kladrubský (46. Čolič), Králik, Talovierov, Novák – Havelka (88. Valenta), Čavoš – Brandner, Javorek (59. Mészáros), Ekpai (46.Mršič) – Matějka (90. +3 Bassey).

DOROST NEHRÁL

Devatenáctka Dynama na sobotu avizovaný zápas I. ligy dorostu se Slováckem nehrála. „V osmnáctce byl jeden nakažený hráč, proto jsme z preventivních důvodů i duely devatenáctky a sedmnáctky odložili,“ vysvětlil šéf akademie mládeže Dynama Petr Benát.