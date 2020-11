Na domácím hřišti tak fotbalisté Dynama ani na třetí pokus v této sezoně ještě nebodovali. Zatímco v předchozích dvou utkáních měli za soupeře účastníky Evropské ligy, tentokráte hráli se soupeřem oblíbeným, protože se Zlínem pětkrát v řadě neprohráli.

„V první řadě je to zklamání, obrovské zklamání,“ začal své pozápasové hodnocení trenér Dynama David Horejš. „Chtěli jsme doma bodovat, chtěli jsme získat tři body a myslím, že jsme na vítězství měli. Dva tři góly jsme určitě mohli dát, na to jsme šance měli. Ale když je nedáme, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek. My jsme soupeři ty tři body darovali,“ dodal.

Do zápasu přitom černobílí vstoupili slibně. „Začali jsme dobře a vypracovali i nějaké šance,“ zmínil velkou možnost, kterou už ve 4. minutě měl Talovierov, jenž po Čoličově rohu v pádu hlavičkoval z malého vápna těsně vedle. „Soupeř v prvním poločase neměl prakticky nic vážnějšího.“

Ke konci poločasu fotbalisté Dynama svou herní převahu vyjádřili i vedoucím gólem, který po Čoličově úniku pohotově vstřelil Petr Javorek. „Z gólu jsem měl velkou radost, taky jsem ale věřil, že ještě nějaké góly přidáme,“ vraštil čelo středopolař Dynama.

Jenže ve druhé půli, hlavně v jejím úvodu, se obraz hry změnil a domácí se dostali pod tlak. „My si přitom o přestávce řekli, že budeme v naší aktivní hře pokračovat, že budeme hrát pořád stejně, že se hlavně nesmíme začít bát o výsledek. Bohužel ta realita na hřišti byla jiná,“ mrzelo Davida Horejše. „Začátek druhého poločasu jsme nezachytili, byli jsme ustrašení, soupeř nás dostal pod tlak a ze standardní situace jsme dostali gól na 1:1. Přitom to, že Zlín je ve standardkách silný, jsme věděli a v týdnu jsme se na to připravovali,“ hněval se trenér Dynama.

Dle něj se za stavu 1:1 zápas lámal. „Soupeře jsme zatlačili a dokázali si vypracovat i několik velice slibných příležitostí, bohužel Skovy (Lukáš Skovajsa – pozn.) neproměnil ani tu svou jasnou tutovku, ani Patrik Čavoš ve své dorážce neuspěl. Naopak po triviální věci, kdy my kopeme standardku a špatně ji sehrajeme, Zlín po brejkové situaci zápas rozhodl,“ jen smutně vrtěl hlavou domácí kouč.

Na dotaz, čím si vysvětluje pasivitu svých hráčů na začátku druhé půle, Horejš jen pokrčil rameny. „Těžko říct, jak už jsem říkal, my chtěli pokračovat v té hře, kterou jsme předváděli do přestávky. Úplně zbytečně jsme zalezli a zatáhli ten blok příliš dozadu. Zřejmě se kluci báli o výsledek, ale na druhou stranu poté, co hosté vyrovnali, jsme se zase zvedli a získali převahu. Gól jsme ale nedali, zatímco hosté z jednoho vydařeného brejku ano.“

Debut v dresu Dynama absolvoval Mick van Buren a trenér Horejš jeho výkon chválil: „I když gól sice nedal, myslím si, že naší hře přesto hodně pomohl, že byl vidět. Udržel vpředu spoustu míčů a měl tam i sprintové náběhy za obranu, jaké jsme od něj chtěli.“

Třetí domácí prohra srazila fotbalisty Dynama v ligové tabulce až na předposlední příčku. „Po dlouhé přestávce hráči měli do fotbalu velikou chuť, moc se na zápas těšili. Herní praxe chyběla, na to se vymlouvat však nemůžeme. Je třeba zatnout zuby a bojovat dál,“ uzavřel David Horejš.