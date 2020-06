Fotbalisté Dynama do zápasu půjdou s jednoznačným cílem získat tři body a udržet tak naději na posun do první šestičlenné skupiny, která bude v ligové nadstavbě hrát o titul a účast v evropských pohárech. „Že dvě kola před koncem soutěže stále ještě máme jako nováček šanci na účast v elitní šestce, je pro nás obrovským úspěchem a jsme odhodláni, dokud bude ten ohýnek naděje hořet, udělat pro to maximum,“ ujistil trenér Dynama David Horejš.

Fotbalisté Dynama minule doma vyhráli s Olomoucí 2:0 a na to by chtěli navázat také proti Teplicím, na které v nadstavbě čekají zápasy ve skupině o záchranu. „Teplice před začátkem sezony určitě pomýšlely na úplně jiné pozice, než kde teď jsou. A byť se jim výsledkově nějaké zápasy nepovedly, což platí také o jejich posledním utkání proti Jablonci, v němž doma podlehly 1:2, nic to nemění na tom, že mají kvalitní tým. Měli jsme možnost jejich zápas s Jabloncem vidět v televizi a nutno říct, že Teplice měly spoustu brankových příležitostí,“ upozornil Horejš a připomněl, že po koronavirové přestávce vstoupily Teplice do ligy výborně, když v dohrávce porazily doma Liberec. „V Teplicích je řada zkušených a kvalitních fotbalistů, jakými jsou Mareš či Řezníček, posílil je Mareček. Rozhodně nás nečeká snadný zápas,“ zdůraznil.

Teplice dělí jen tři body od barážových příček, takže by chtěly dnes bodovat. „Musíme do toho dát vše, abychom se utrhli. Musíme nějaké body posbírat. Jít do zápasu je nutno jako proti Jablonci. Pak se k nám obrátí i to štěstí,“ burcoval nejlepší teplický střelec Jakub Řezníček.

Při veškerém respektu vůči síle soupeře ale chce Dynamo doma uspět. „Chceme se soustředit sami na sebe, chceme zápas zvládnout a uděláme všechno pro to, abychom tu naději na účast v první šestce živili až do konce,“ uzavřel trenér David Horejš.

MLADÍK VĚŘÍ VE VÍTĚZSTVÍ

Po zápase s Olomoucí, kdy nahradil vykartovaného Tomáše Sivoka, odehrál devatenáctiletý Maksym Talovierov celý zápas i v Karviné. Dle trenéra Davida Horejše ukrajinský mladík obstál, o čemž ostatně svědčí i to, že oba zápasy Dynamo sehrálo vzadu s nulou. „Za to jsme moc rádi, ale je třeba dodat, že za sebou ještě máme Drobase, a to je velká jistota. Chtěli bychom nulu držet také v dalších střetnutích,“ ujistil mladý stoper.



Debut v I. lize si odbyl už na Bohemians, kdy šel po přestávce do hry poté, co Sivok byl vyloučen. Doma s Olomoucí i v Karviné už nastoupil v základu. „Moc jsem se těšil, cítím se výborně. Klukům děkuji, moc mi pomáhají, i trenér mě povzbuzuje, to je velice příjemné,“ liboval si a dodal, že po výhře s Olomoucí a remíze v Karviné panuje v týmu velké odhodlání uspět také ve zbývajících dvou kolech. „Chceme zkusit se ještě dostat do první šestky, doufám, že to zvládneme.“



Má radost, že na Teplice už bude víc diváků. „To nás těší, jejich podpora je pro nás důležitá. Chceme se poprat o tu první šestku, proto chceme Teplice porazit a věřím, že to dokážeme,“ uzavřel.