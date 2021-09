„Po výborném vstupu do ligy byla v Plzni velká euforie, pak během týdne veliké zklamání po vyřazení z pohárové Evropy a po nečekané prohře v Boleslavi s Hradcem, ale minulý týden Plzeň proti Spartě odehrála zřejmě nejlepší zápas pod trenérem Bílkem a potvrdila tak svou velkou kvalitu,“ zdůraznil asistent trenéra Dynama Jiří Kohout, dle něhož bude Plzeň v zápase velkým favoritem.

„Přijde asi hodně diváků, protože zápas bude mít slavnostní rámec,“ zmínil Kohout, že utkání je součástí oslav 110. výročí plzeňské Viktorie. Domácí hráči do zápasu nastoupí ve speciálních retro dresech, v prodeji budou výroční plechovky piva Gambrinus, původní klubovou hymnu „Ať stále vítězí Viktoria“ zazpívá přímo na trávníku její autor Milan Čechura a těsně před výkopem zazpívá státní hymnu světoznámá operní pěvkyně Eva Urbanová. „Je to pro nás velkou ctí, hymna v podání paní Urbanové orámuje slavnostní ráz zápasu,“ ocenil mluvčí klubu Václav Hanzlík.

„110 let je významné klubové jubileum, proto jsme se rozhodli pojmout i výroční zápas ve velmi slavnostním duchu a věřím, že si naši fanoušci tento den užijí a uvidí i vítězství Viktorie,“ podtrhl generální ředitel plzeňského klubu Adolf Šádek.

Na podporu diváků spoléhají i domácí hráči. „Se Spartou byli fanoušci skvělí a moc nám pomohli. Těším se, že to v sobotu bude stejné,“ přál si Jean-David Beauguel. „Atmosféra byla úžasná, lidi nás hnali, fandili, vlili nám krev do žil,“ vyzdvihl Jan Sýkora. „Jsme první v tabulce a to si myslím, že je samo o sobě pozvánka i na zápas s Budějovicemi,“ dodal.

Fotbalisté Dynama sice sílu Plzně respektují, nechtěli by ale být při slavnostním zápase jen zdvořilými gratulanty. „Budeme v jiné pozici než doma proti Hradci, Plzeň bude samozřejmě velkým favoritem, což by ale mohla být i naše výhoda,“ přemítal před cestou na západ Čech asistent trenéra Dynama.

Dle něj zklamání po prohře s Hradcem bylo veliké. „Příčiny nezdaru jsme si ale rozebrali, s hráči měli i individuální pohovory a pak jsme se soustředili už jen na zápas v Plzni,“ dodal Kohout.

Na marodce mělo Dynamo Javorka a Skovajsu, chybět bude i Mihálik, jenž v týmu hostuje právě z Plzně. Oproti duelu s Hradcem zřejmě budou v sestavě i další menší korekce. „Bavíme se o dvou až třech změnách,“ potvrdil Horejšův asistent.

V minulé sezoně hrálo Dynamo s Plzní doma 0:0 a na jejím hřišti padlo 1:2. „Prohráli jsme sice jen o gól, ale Plzeň v tom zápase byla lepší,“ uznal Kohout. „Víme, jak jsou rozdané karty a kdo bude v zápase favoritem. Rozhodně si to ale do Plzně nejedeme jen tak odehrát. I ta slavnostní atmosféra, jaká tam bude, nás třeba nabudí a můžeme odehrát zajímavé utkání,“ přál si Jiří Kohout.

POSILA PRO TÁBORSKO

Fotbalisty druholigového Táborska v sobotu od 15 hod. čeká duel v Opavě, která ještě na jaře hrála I. ligu. K dispozici by měl být už i dvoumetrový běloruský bek Siamion Lazarchyk, jenž působil ve známém Bate Borisov. „Siamiona si během tří měsíců vyzkoušíme. Když se osvědčí, je možné, že mu nabídneme smlouvu,“ uvedl ředitel klubu Josef Holub.

Ve III. lize už v sobotu dopoledne od 10.15 hod. čtvrtý Písek hraje ve šlágru kola doma s Motorletem, který je v tabulce jen o bod zpět pátý.

V divizi hrají v sobotu Katovice doma s Chebem (15.30) a na pořadu jsou hned dvě krajská derby: v sobotu béčko Dynama hostí J. Hradec (10.30 na Složišti) a v neděli vedoucí Lom hraje v Táboře na Svépomoci se Soběslaví (15.30).

V krajském přeboru Olešník s Prachaticemi hraje po dohodě v sobotu už v 10 hodin.

V I. lize dorostu čeká devatenáctku Dynama v sobotu těžký duel v Praze se Slavií (11).