V minulém kole černobílí remizovali v Praze s Pardubicemi 3:3. „Když dáte tři góly venku a vezete jen bod, je to k zamyšlení,“ přemítal asistent trenéra Horejše. „V zápase jsme třikrát dotahovali, takže remíza není neúspěch. Navíc dva z těch našich tří gólů byly parádní,“ vyzdvihl Kohout trefy Hory a Čoliče.

V neděli doma proti Jablonci by Dynamo mělo být kompletní. „Nějaké drobné šrámy po Pardubicích řešíme, k dispozici ale bude i Valenta, který minule pro karty stál,“ informoval Kohout.

To Jablonec má se sestavou potíže, na marodce jsou údajně Pilař, Kubista, Nešpor a Krob. „Těch zranění máme strašně moc a já jsem z toho už nervózní, navíc teď Zelený dostal osmou žlutou kartu a my jedeme do Budějovic,“ lomil po středeční dohrávce se Spartou rukama kouč Petr Rada. Jeho tým ale i bez několika zraněných se Spartou uhrál remízu 1:1. „Sparta je Sparta, bodu si ceníme, přesto ale ve mně převládá zklamání, když jsme vedli, já věřil, že to už můžeme uhrát. Kdybychom byli kompletní, tak bychom to uhráli,“ soudil jablonecký kouč.

Jablonec je v tabulce až na 12. místě, hráči i trenéři Dynama ale dobře ví, že Jablonec má sílu. „Vnímáme, že Jablonci v zimě odešla útočná síla, že odešli Čvančara a Doležal, ale stále je Jablonec ofenzivně hodně laděný tým, který má spoustu zakončení a spoustu šancí. Góly zatím nedávají, snad jim to vydrží i u nás,“ pousmál se Kohout.

Do nedělního zápasu Dynamo půjde s cílem uhrát tři body. „Po sérii remízových zápasů musíme zabrat naplno. Nebude to lehký zápas, ale věříme, že přijde hodně diváků, že nám svými hlasivkami pomohou a že my se jim odvděčíme vítězstvím,“ uzavřel Jiří Kohout.

Z VOLEJBALU ZDARMA

Dynamo ve spolupráci s Jihostrojem dohodlo, že majitelé vstupenek ze sobotní extraligy volejbalu (v 18 hod. ve Sportovní hale začíná duel se Zlínem) mohou jít v neděli zadarmo na Dynamo. Totéž platí i opačně, majitelé permanentek Dynama a diváci s koupenou vstupenkou na Jablonec mají v sobotu vstup na extraligu volejbalu zdarma.

U JORDÁNU VYŠKOV

O body budou v neděli bojovat také fotbalisté druholigového FC MAS Táborsko, kteří se po prohře 1:2 ve Vlašimi pokusí v prvním jarním zápase doma uspět s Vyškovem (14.30). „Musíme do zápasu hlavně dobře vstoupit a bojovat podobně a ještě víc jako ve druhé půli proti Vlašimi. Pak nemám strach, že bychom neuspěli,“ řekl gólman Martin Janáček, jenž byl ve Vlašimi vyhlášen mužem zápasu (více o Janáčkovi ve zvláštní fotbalové příloze Deníku v úterý 15. března).

PÍSEK HOSTÍ LÍDRA

Fotbalisté FC Písek, kteří přezimovali v ČFL na 3. příčce tabulky, v sobotu dopoledne ve šlágru kola hrají doma s prvním Vltavínem (10.15 hod.)!

DIVIZNÍ JIHOČEŠI DOMA

V prvním jarním kole „jihočeské“ A-skupiny divize hraje všech pět týmů z kraje doma: v sobotu Katovice – Mýto, Lom – Rokycany (Svépomoc), Soběslav – Sedlčany (vše od 14.30) a Dynamo B – Klatovy (15.30 Složiště), v neděli J. Hradec – Beroun (14.30).

Sobotní I. liga dorostu: Dynamo – Karviná (11 Složiště).