A v neděli je čeká další těžké utkání v Mladé Boleslavi, která si v minulém domácím zápase poradila se Spartou 4:3. V rozhovoru Deníku s Lukášem Provodem ale dvaadvacetiletý záložník Dynama nejdříve odpovídal na dotazy týkající se minulého utkání doma se Slavií.

Prohráli jste hladce 0:3, ale první půli jste drželi čisté konto. Po přestávce už síly docházely?

Podle mě to zlomil první gól, který přitom z naší strany byl úplně zbytečný. Pak už to bylo složité. Samozřejmě, Slavia ukázala svou kvalitu, byla lepší na balonu a byla lepší asi ve všem. Přesto si myslím, že jsme první půli odehráli dobře. Odbojovali jsme to, skákali jsme do střel, takže moc ran na Staňka nešlo, ale jak říkám, po tom gólu se to zlomilo. Kdybychom drželi nulu dál, třeba by hráči Slavie znervózněli.

První gól dle vás byl úplně zbytečný. Jak jste to myslel?

Necháme si dát gól z autu, kdy nám to hodí na střed, kde už to Stanciu trefil, jak to trefil. S tím ale musíme počítat, když hrajeme se Slavií.

I když jste do půle drželi nulu, byli jste pod velkým tlakem. Nenechali jste se zatlačit až příliš?

Je to Slavia, že budou dobří na balonu, s tím jsme počítali, ale ne s tím, že budeme až pod takovým tlakem. My je chtěli napadat trošku výš, než se nám to dařilo. Asi jsme ale nešli ve všech, takže oni nám z toho vyjížděli. Chodili jsme po jednom, a to na Slavii nejde, proto jsme se dostali pod tak velký tlak.

Co vaše zranění, kvůli kterému jste nehrál v Příbrami?

Proti Jablonci jsem si natáhl zadní stehenní sval a až den před zápasem se Slavií jsem prvně trénoval, ale při utkání jsem tu zátěž zvládl a věřím, že do příštího zápasu už to bude v pořádku úplně.

Jenže v Mladé Boleslavi vás čeká další těžký soupeř!

Bude to ale jiný zápas, neboť Slavia, řekněme si to otevřeně, je v Česku v této době jasně nejlepší. Jsou ve velké pohodě a na hřišti si rozumí. Teď se musíme na Boleslav dobře připravit a pokusit se tam uspět. Věřím, že síly na to, abychom body sbírali, my máme a že získat je můžeme už v Boleslavi