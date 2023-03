„Zamíchali jsme sestavou i rozestavením a uvařili jsme to zřejmě dobře,“ smál se po zápase na tiskovce kouč Dynama Marek Nikl a na dotaz, zda výhru nad Slavií považuje za největší vítězství ve své dosavadní trenérské kariéře, jen pokýval hlavou. „O výhře ale rozhodli hráči a já je musím pochválit za jejich výkon, za bojovnost i za nasazení,“ nešetřil chválou. „Slavia, to je obrovská kvalita a jsme rádi, že se nám proti tak silnému soupeři podařilo získat tři tak cenné body,“ vyzdvihl Nikl.

Zklamaný kouč Slavie Jindřich Trpišovský uvedl, že je soupeř ničím nezaskočil, ale že hrál velmi dobře. „Zato náš výkon dobrý nebyl,“ dodal hořce. „Nezačali jsme zápas dobře, první půli jsme nehráli dobře. V naší hře bylo málo pohybu, bylo tam plno vad. Ve druhém poločase sice už jsme pohyb o něco zlepšili, jenže soupeř dal z brejku gól a my jsme na to nestačili zareagovat. Po té soubojové, takové té fyzické stránce nás Budějovice předčily. Jejich hráči byli tvrdší, bojovali na hranici svých možností a do přestávky měli i spoustu odražených míčů, které nám chyběly k tomu, abychom se dostali do tlaku,“ hledal důvody nezdaru trenér Slavie.

„Nemyslím si, že by nás soupeř něčím zaskočil,“ prohlásil Trpišovský. Že Dynamo ale proti Slavii zvolí v úvodu tak aktivní hru, to asi čekal málokdo! „První půle se nám povedla a chtěli jsme tak hrát i po půli, abychom nedostali hloupý gól,“ vysvětloval trenér Nikl, jenž spolu se svým kolegou Tomášem Zápotočným překvapili už základní sestavou: Janáčka v brance nečekaně vystřídal David Šípoš (a chytal velice dobře!), hbitý forward Quadri Adediran šel na hřiště až po hodině hry (a zápas svým únikem a výstavním gólem rozhodl)!

Přitom hráči Slavie, kteří po první půli, z jejich pohledu hodně nepovedené, to asi v kabině od trenéra Trpišovského řádně schytali, v úvodu druhé půle vyvinuli velký tlak. Trenéři Dynama v této fázi utkání však místo sázky na vyztuženou obranu do hry nasadili ofenzivního Adedirana. „Na chvíli jsme i změnili rozestavení,“ připomněl Nikl, že Dynamo právě v době rostoucího tlaku Slavie začalo hrát na tři útočníky!

„Chceme hrát fotbal, což samozřejmě někdy může být nebezpečné pro naši bránu a občas to i zahaprovalo. Když jsme ale dali gól, zase jsme to změnili. A vyšlo nám to, měli jsme prostě šťastný den,“ liboval si Marek Nikl.

Na začátku klíčového momentu zápasu, kterým byla vítězná branka nigerijského útočníka, byl obranný zákrok Lukáše Havla a pohotový pas, kterým Jakub Hora vyslal do běhu Adedirana. „Spíš to byl ode mě odkop, ale i cílený, protože Quadri tyto náběhy má, je rychlý a naštěstí zřejmě taky čekal, že ten míč na něj může letět,“ s úsměvem uzavřel zkušený záložník.

Senzačním vítězstvím nad Slavií zvýšilo Dynamo odstup od baráže z dvou na pět bodů a v sobotu jede do Olomouce.