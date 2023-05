Fotbalisty Dynama po nedělní výhře 5:1 s Jabloncem už ve středu čeká v předposledním kole základní části I. ligy neméně důležitý zápas v Brně (17:30).

Doma s Jabloncem v neděli fotbalisté Dynama vyhráli rekordně 5:1, uspějí i ve středu v Brně? | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Z vítězství i skvělého výkonu celého mužstva máme velkou radost, ale jsme nohama na zemi. Ještě nás čekají dva velice těžké zápasy,“ hned po zápase s Jabloncem trenér Tomáš Zápotočný už myslel na dnešní duel v Brně.

Zápas proti Zbrojovce Brno, která je v tabulce za Dynamem jen o bod zpět, budějovičtí trenéři měli v hlavách už během utkání proti Jablonci, když před koncem střídali stopera Králika: „Před zápasem měl Martin střevní potíže, a abychom ho měli připraveného na Brno, raději jsme ho ze hřiště stáhli,“ potvrdil Zápotočný.

Jinak se ale marodka Dynama v závěru sezony potěšitelně vyprazdňuje. „Nebude Mršič, má šroubovanou zánártní kůstku a do konce sezony už si nezahraje, lepší se ale už svalová zranění Čoliče a Sladkého. Do posledních zápasů tak půjdeme v plné síle,“ vyzdvihl Zápotočný.

Velké důležitosti středečního duelu s Dynamem si jsou vědomi i trenéři Brna. I proto nový brněnský kouč Martin Hašek v Liberci za stavu 3:0 pro soupeře už do druhého poločasu neposlal nejlepšího ligového střelce a kapitána týmu Jakuba Řezníčka. „Neměli jsme ambici s utkáním něco udělat. Možná to vypadá trochu nesportovně, když neuděláte vše proto, abyste skóre otočili, ale neměli jsme na to náboje. Byla to jedna bitva, nebyla to válka, ještě máme spoustu dalších bitev a potřebujeme se na ně připravit, ne vykrvácet na té, která byla prakticky ztracená. I proto šel třeba dolů i Kuba Řezníček,“ vysvětloval Hašek. „My se po půli snažili, aby to neskončilo debaklem. A už jsme mysleli na středu, kdy nás čeká mimořádně důležitý zápas,“ potvrdil brněnský kouč, že utkání s Dynamem je pro Brno aktuálně jasnou prioritou.

Což platí i pro fotbalisty Dynama, kteří do středečního zápasu v Brně půjdou s přáním navázat na rekordní výhru s Jabloncem (naposledy pět gólů dalo Dynamo v roce 1999 při výhře 5:0 s Příbramí). „Pevně věřím, že zvládneme jak utkání v Brně, tak nedělní zápas doma s Pardubicemi a že se vyhneme barážovým postům,“ zdůraznil trenér Tomáš Zápotočný.