Jihočeši hlavně v první půli ambiciózního soupeře přehrávali a trenér Marek Nikl se po zápase nijak netajil svou spokojeností: „Takhle chceme hrát, tímto ofenzivním fotbalem se prezentovat, co nejvíce se tlačit do zakončení. Myslím, že by to mělo být pořád lepší a lepší,“ přál si Nikl a dodal, že ani po pauze nechtěli v útočném pojetí polevit. Potvrdila to i ukázková akce v 55. minutě, kdy Škoda po Čmelíkově pasu trefil tyč hradecké branky.

Výborným výkonem se ve svém debutu na domácím hřišti prezentoval Adediran, jenž přišel v zimě z pražské Dukly. „S tím souhlasím, my víme, co v něm máme. Až se ještě trošku víc s týmem sžije, měl by být ještě lepší. Má rychlost, skvělé náběhy, sílu i techniku,“ vyzdvihl Nikl.

Hosté odjížděli z jihu Čech zklamaní. „Po výhře v Plzni jsme udělali asi pět změn, ale to domácí také, na to se vymlouvat nemůžeme,“ mračil se trenér Miroslav Koubek, dle něhož byli domácí lepší, rychlejší a dynamičtější. „Po výhře toužili víc než my a pro postup si došli zcela zaslouženě,“ uzavřel zkušený kouč.