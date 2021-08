V patnácti letech Penner přestoupil z Č. Budějovic do pražské Sparty, odkud zamířil rok nato do slavného Juventusu Turín.

Před dvěma roky jeho kariéru přerušilo vážné zranění kolena, v současné době už je zdravotně v pořádku. Po návratu do Dynama se zapojil už do letní přípravy, k definitivní dohodě o jeho příchodu nicméně došlo až teď. „Chceme mu vytvořit takové podmínky, které mu umožní restartovat jeho kariéru,“ při podpisu smlouvy uvedl pro klubový web předseda představenstva Dynama Vladimír Koubek. „Věřím, že se to podaří a jeho angažmá pomůže jak jemu, tak i klubu,“ dodal.

Že došlo k dohodě, potěšilo i hráče samotného. „Těší mě, že to vyšlo a že po roce a půl, kdy jsem vinou svého zranění byl bez fotbalu, se mohu pokusit znovu restartovat svou fotbalovou kariéru. Navíc v prostředí, kde jsem vyrůstal a s fotbalem začínal,“ radoval se syn bývalého populárního beka Dynama Miloslava Pennera. „Na Složišti jsem vyrůstal,“ vzpomínal na svou přípravu v mládeži Dynama v klubovém tréninkovém centru v Mladém.

Nejbližším Pennerovým přáním je prosadit se do základní sestavy a pravidelně nastupovat. „Hlavní je, abych byl zdravý, to potřebuji ze všeho nejvíc,“ zdůraznil.