Hlavně bychom spolu měli hovořit o areálu vaší fotbalové akademie na Složišti, jenže vzhledem k tomu, jak zdařilý rok A-tým Dynama za sebou má, se první dotaz přímo nabízí – hodně jste si fotbal letos užíval?

I pro akcionáře to byl výjimečný rok. Už to, s jakou suverenitou jsme vyhráli druhou ligu, vždyť jsme od druhé Jihlavy měli odstup čtrnácti bodů (!), nám udělalo velkou radost. Nicméně pak byly trošku obavy, zda přes tuto suverenitu máme mužstvo, které obstojí i mezi elitou. Moc jsme po postupu do ligy totiž hráčský kádr neměnili, a to i proto, že náš rozpočet se některým ligovým klubům nemohl rovnat. Třeba Slavia má rozpočet miliardu tři sta milionů a my, mluvím-li jen o áčku, tak čtyřicet milionů…

Ale jak se v lize ukázalo, vy jste mužstvo až tak posilovat vlastně ani nepotřebovali…

Přesně tak, měli jsme tým, který byl i v první lize konkurenceschopný. Jenže někteří hráči ať už Ledecký, Čavoš, Havelka, Havel a další, ligu nikdy nehráli. Není tudíž divu, že jsme ligu začali doma porážkou s Opavou, která je přitom po podzimu u dna tabulky. V tom zápase jsme ale dle mého názoru platili nováčkovskou daň. Hned týden nato jsme ale vyhráli na Slovácku a doma pak uhráli bod se Spartou i Jabloncem.

Jenže potom jste doma padli s favority Plzní a Slavií a po 11. kole jste byli v tabulce poslední. Kdyby vám v tu dobu někdo řekl, že v osmi kolech pak Dynamo sedmkrát vyhraje a navíc uhraje remízu 3:3 na Letné, věřil byste mu?

Mám-li být upřímný, asi ne. V sezoně se ale do týmu ze svých zahraničních působišť vrátili naši bývalí hráči a bývalí reprezentanti Jaroslav Drobný a Tomáš Sivok, a byť byly obavy, týkající se ať už jejich věku, či toho, že návrat z tak úspěšných angažmá nemívá vždycky jen pozitiva, v tomto případě se tyto obavy rozhodně nevyplnily. Oba ti kluci se nebáli riskovat se svým jménem a rozhodli se pomoci klubu, kde s velkým fotbalem začínali. Velkou zásluhu na jejich příchodu měli jak Horyna, tak Vozi (trenér David Horejš a generální manažer Martin Vozábal – pozn.), s nimiž v Dynamu oba jako mladí hráli.

Zmínil jste, že oba už mají určitý věk, jenže oba se rázem stali v mužstvu nepostradatelnými!

Ale nejen, že oba hráli výborně, jejich přínos byl hlavně v tom, že naši hráči, kteří sice měli kvalitu, ale chyběly jim zkušenosti, s těma dvěma matadory v zádech si začali víc věřit, v kabině nastal určitý pořádek a výkony týmu šly razantně nahoru. Taky soupeři měli větší respekt. Přirovnal bych to k době, kdy se před lety vrátil ze Sparty Karel Poborský. Teď si lze jen přát, aby Drobas i Sivi zůstali taky na jaře.

Oba hájili barvy Dynama už v dorostu, dá se tudíž říct, že dobrá práce s mládeží se vám i po letech vyplatila?

Samozřejmě, a proto klub věnuje takovou pozornost akademii a areálu na Složišti, který patří u nás k těm nejlepším. Cirka před deseti lety jsme ho otevřeli, jsou tam čtyři travnatá hřiště, umělka, hala a náležité zázemí. Přesto bychom ale rádi areál ještě dále vylepšili a máme i představu, jak to udělat. A co je důležité, máme i podporu kraje a města, které zařídilo, že na Složiště se při návštěvě kraje přijela podívat i vláda.

Co konkrétně byste na Složišti chtěli ještě vybudovat?

Ke zmíněným pěti hracím plochám bychom chtěli přidat ještě další čtyři, takže by jich na Složišti bylo celkem devět, z toho šest s přírodním trávníkem a tři s umělkou. Měla by tam být nová hala, parkoviště, plochy pro veřejnost a internát pro mladé fotbalisty. V první etapě bych si představoval začít třemi umělkami a z nich jedna by byla krytá. Ze šesti travnatých hřišť by jedno mělo být i s vyhříváním. Chtěl bych, aby každá kategorie měla svoji kabinu. Chybět by neměla ani kavárna, kde by zázemí našli rodiče i fanoušci.

Přání a představy jsou jedna věc, realizace ale věc druhá. Kde na tak velkorysou přestavbu seženete finance?

Já tu sumu odhadl na cirka sto padesáti milionů korun, které jsou začleněny do Národního investičního plánu současné vlády. Což ale ještě neznamená, že nám ty miliony přitečou, protože každý grant je podmíněn spoluúčastí a na tu my nemáme. Na Složišti už jsme vybudovali majetek za šedesát milionů a nějakých dalších čtyřicet milionů prostě nemáme, takže hledáme cestu, jak ty naplánované finance skutečně dostat.

Stále tudíž zatím jde spíše jen o vaši představu, jak by areál na Složišti měl jednou vypadat?

Není to už jen záměr, zadaný už je i projekt. Vyhrála to místní firma a my na projekt dostali šest milionů, tři od města, tři z kraje. Projekt by měl hotov letos na podzim a v březnu roku 2021 by se mělo začít stavět. A to po etapách, přičemž v té první by vedle tří umělek, o nichž jsem hovořil, měly být také všechny potřebné sítě. Druhou etapou by měl být zmíněný internát a tou třetí veškeré zázemí, včetně posilovny, rehabilitace a dalších náležitostí. Já bych si přál, aby Složiště bylo chloubou celého kraje. Naším přáním prostě je, aby v Dynamu byly pro výchovu mladých fotbalistů optimální podmínky. My jinou cestu, jak se udržet mezi elitou, prostě nemáme. A tudíž ani peníze na nákup hráčů nemáme.

Když jsme se už dostali k financím, měl postup do první ligy a následně pak i úspěšný podzim dopad na sponzory?

Já vedle funkce ve fotbale jsem i jihočeským předsedou Svazu podnikatelů ve stavebnictví, takže mohu potvrdit, že stavební firmy i ty subdodavatelské a další mají snahu Dynamu pomoct. Samozřejmě každý dle svých možností, nejsou to horentní sumy, ale je to vítaná pomoc. Po postupu do ligy podpora od těchto reklamních partnerů znatelně narostla. A co hlavního, výrazně narostla podpora a zájem veřejnosti, vždyť v návštěvnosti patří Dynamo v lize mezi nejlepší! A lidi na zápasy nejen chodí, ale taky je vidět, že se jim fotbal, jaký jsme hráli, hodně líbil a dávali to i najevo. Vyzdvihnout bych chtěl i podporu města, které je pro nás velice důležitým partnerem.

Začal nový rok, s jakým přáním do něj půjdete?

Jak už jsem říkal, já mám velkou radost, že v Budějovicích se na fotbal zase chodí, že to lidi baví. Já osobně bych měl velikou radost, kdyby pro nás i letošní rok byl tak úspěšný, jako ten minulý!