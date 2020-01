Na pondělním srazu odpovídal Michael Rabušic na dotazy novinářů.

S jakým předsevzetím jdete do nového roku?

Hlavně, abych byl zdravý. To je pro fotbalistu nejdůležitější. Mám ale dobré pocity, protože už v prosinci, kdy jsem sundal ortézu a začal trénovat v posilovně, mi noha nenatékala a žádné problémy jsem neměl. Teď bych chtěl postupně začít trénovat s týmem a uvidím, jak to půjde rychle.

Tréninky jste měl jen v posilovně, anebo jste si zkusil i zaběhat?

Běhal jsem prakticky celý prosinec a bylo to v pohodě. Jak říkám, vůbec žádný problém nemám a teď jen čekám, co to udělá, až začnu trénovat i s míčem a až se zapojím do přípravy na celých sto procent.

Součástí přípravy je i soustředění na Kypru, což v budějovických podmínkách nebývalo až tak obvyklé. Ale jistě se nezlobíte?

Na to, že jsme v zimě jezdili za teplem, jsem ze svých předchozích působišť byl zvyklý a jsem rád, že tomu tak bude i tady. Myslím si, že je to velice důležité, protože hřiště tady jsou zmrzlá a my kvalitní terény potřebujeme. Doufám, že nám soustředění pomůže, abychom formu na začátek ligy doladili.

Dynamo má za sebou fantastický podzim, jak jste tuto část sezony viděl vy?

Pro mě to bylo tak trochu jako na houpačce. Začátek byl slibný, pak ale bohužel přišlo to zranění. Já měl poprvé něco vážnějšího s kolenem, nicméně si myslím, že to dopadlo ještě docela dobře, že to odnesl jen postranní vaz, který se nemusel operovat a řešilo se to jen konzervativně. Doufám, že to bude v pořádku a že budu moci na jaře naplno fungovat.

Jak jste sledoval tu velkou sérii, kterou Dynamo mělo ve druhé části podzimu?

Koukalo se na to krásně a jsem rád, že jsem byl u toho, byť přímo na hřišti ne. S týmem jsem ale byl dál, v kabině jsem byl každý den a tu atmosféru, která v kabině vládla, jsem si užíval naplno.

Jak obtížné bude se vracet do sestavy, když se týmu tak dařilo?

Já musím dohnat kondičku, to je pro mě hlavní. Kdo bude hrát, to si rozhodne trenér. Budou to ti s nejlepší formou a já se pokusím být mezi nimi.

Tomáš Sivok se na konci podzimu dal slyšet, že byste se chtěli pokusit dostat do skupiny o titul. Co vy na to?

Když už jsme jen takový kousíček od toho, proč to nezkusit? Podzim se nám až neskutečně vydařil a teď můžeme hrát úplně v klidu.

STANĚK DO PLZNĚ

Velkou zásluhu na nevídaně úspěšné sérii fotbalistů Dynama ve druhé půlce podzimní části prvoligové sezony bezesporu měl návrat internacionálů Jaroslava Drobného a Tomáše Sivoka.



Oba byli v týmu oporami a Jaroslav Drobný v brance se stal jednoznačnou jedničkou. Tou do té doby byl třiadvacetiletý strakonický rodák Jindřich Staněk, jenž však s fotbalem začínal v pražské Spartě. V minulé sezoně pomohl Dynamu k návratu do nejvyšší soutěže. V té na podzim odchytal jedenáct zápasů a ve dvou z nich s nulou. Pak však ho v brance vystřídal Drobný, jenž se teď rozhodl v Dynamu pokračovat i na jaře. Navíc se do přípravy po návratu ze Sparty zapojil i mladý brankář Martin Janáček. Naopak Plzeň šla do přípravy jen se dvěma brankáři Hruškou a Sváčkem, a proto si na klíčový post vyhlédla Staňka, jenž se za aktuální situace zřejmě nijak dlouho nerozmýšlel.



K rychlé dohodě došlo také mezi oběma kluby. „Plzeň o Staňka projevila zájem a my s jednáním souhlasili,“ potvrdil generální manažer Dynama Martin Vozábal, dle něhož k dohodě obou klubů už došlo. „Domluvili jsme se na Staňkově hostování do konce sezony s následnou opcí,“ upřesnil Vozábal.