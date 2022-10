Jenže o dvougólový náskok přišlo Dynamo jen krátce po Haisově brance na 2:0. „Ke konci první půle Zlín zjednodušil hru, přišly tam dva nebo tři nákopy do vápna, my jeden z nich nezvládli a dostali jsme gól,“ litoval trenér Dynama, že jeho svěřenci umožnili, aby se Zlín tak brzy vrátil do zápasu. „Pak přišel ten pokutový kop, naštěstí po zásahu VAR odvolaný a já byl rád, že následoval konec poločasu. O přestávce jsme se totiž přece jen zklidnili a do druhého poločasu vstoupili dle mého názoru velmi slušně. Bohužel Čmelík ani Zajíc své vyložené příležitosti nedokázali proměnit,“ litoval trenér Weber.

Čmelík po Čoličově pasu a poté i Zajíc, kterého šikovně vyslal dopředu Sluka, běželi sami na branku, Čmelík však poslal míč vedle zadní tyče do autu a Zajíce brankář Rakovan vychytal. „Byly to obrovské šance, navíc to herně byla naše nejlepší pasáž zápasu a ty nevyužité veliké šance dle mě vedly ke zlomu v zápase. Kdybychom dali gól na 3:1, mohlo být rozhodnuto,“ mrzelo trenéra Dynama.

Jenže třetí branku černobílí nepřidali a jednogólový náskok nakonec neuhájili. Hosté totiž v závěru utkání převzali iniciativu a střídající Bartošák vyrovnal na 2:2.

„Chtěli jsme se pak pokusit ještě zápas rozhodnout, proto jsme tam v závěru poslali zkušenější hráče a já věřil, že si ještě nějakou šanci dokážeme vytvořit, bohužel už se nám to nepovedlo a jsme samozřejmě zklamaní, zápas jsme měli rozehraný velice dobře,“ vraštil čelo Weber.

K pozitivům ze strany domácího mužstva patřil výkon devatenáctiletého Daniela Haise, jenž minule v Ostravě zaznamenal svou premiérovou trefu v lize a druhý ligový gól přidal hned týden nato se Zlínem. „Hrál velmi dobře a platil na vysoké beky Simerského a Procházku, rozhodně bychom ho nestřídali, ale při jednom ze soubojů si poranil sval,“ vysvětlil trenér Weber, proč za Haise pět minut po přestávce naskočil Zajíc.

V závěru prvního poločasu byl dvakrát ve hře VAR. Poprvé ve 37. minutě, kdy centr Čanturišviliho prolétl kolem Jawa na zadní tyč a míč do sítě doklepl hrudí Silný. Gól po zkoumání u videa platil, Jawo sice v ofsajdové pozici byl, ale míče se nedotkl. „Řekl bych, že i tak by to ale ofsajd měl být, brankáře svým pohybem určitě ovlivnil,“ namítl v rozhovoru pro ČT stoper Dynama Lukáš Havel.

Pak VAR zkoumal zákrok Janáčka na Hlinku, za který sudí Radina pískl penaltu, po shlédnutí videa ale pokutový kop i žlutou kartu pro Janáčka zrušil. „Byl to podivný poločas,“ lakonicky dlouhé zásahy VAR komentoval záložník Patrik Hellebrand…

V dalším kole hraje Dynamo v sobotu v Teplicích (16).