V sobotním zápase 24. kola FORTUNA:LIGY fotbalisté Dynama jeli do Plzně s cílem pokusit se přibrzdit rozjetou Viktorii. Měli k tomu hodně blízko, sahali dokonce o po senzační výhře, jenže nakonec se vraceli domů se smolnou prohrou 1:0. A také s pocitem křivdy.

Obrovská byla radost Karola Mészárose z jeho gólové trefy v Plzni (gratulovat mu běží Havelka a Brandner, vpravo smutní Kalvach), bohužel ta radost byla předčasná, sudí gól odvolal... | Foto: Foto: Jan Škrle

Jihočeši totiž do půle přečkali tlak favorizovaného soupeře a po změně stran sami udeřili, jenže jejich radost z Meszárosova gólu trvala jen krátce, sudí Pechanec totiž po shlédnutí videa nejdříve uznaný gól poté pro faul (?) Čoliće na Kovaříka odvolal. „Nevím proč, musím se na to ještě podívat,“ neskrýval své veliké zklamání trenér David Horejš a jedním dechem dodal, že před gólem, co dala Plzeň, zahrál rukou Limberský, ale ač na to sudího upozorňovali, na to už se na video podívat nešel…