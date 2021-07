„Nerozhodně 2:2 s Krasnodarem, ač jen v přípravě, to je hodně dobrý výsledek,“ pochvaloval si remízu s ruským velkoklubem na rakouském soustředění svého týmu trenér Dynama David Horejš, kterého potěšili jeho svěřenci svými výkony. „V naší hře byly velice slušné pasáže,“ vyzdvihl.

Lukáš Skovajsa v zápase Dynama s Krasnodarem odvrací akci ruského týmu. | Foto: Deník/ dynamocb.cz

Fotbalisté Dynama favorizovaného soupeře zaskočili aktivním začátkem a brzy šli do vedení. „Byl to krásný gól,“ ocenil kouč Dynama jak Mršičův přesný centr, tak Mihálikovu pohotovost v koncovce. „Měli jsme tam i další šance, působili jsme kompaktně a hlavně v první půli náš výkon snesl hodně přísné měřítko,“ pochvaloval si Horejš, dle něhož i po změně stran jeho svěřenci s favoritem drželi krok. „Snažili jsme se dál hru kontrolovat a být i nebezpeční, což se nám i dařilo. Soupeř měl obrovskou kvalitu, přesto jsme gól na 1:1 inkasovali zbytečně. Vážím si toho, že i když jsme pak dostali druhý gól, že jsme v závěru dokázali vyrovnat. Byl to kvalitní zápas s velice silným soupeřem. S výkonem, jaký jako předvedli, jsem byl spokojen,“ podtrhl Horejš.