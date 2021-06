„Hledali jsme fotbalistu, který by byl gólový a který by zvýšil naší útočnou sílu. Michala dobře známe,“ připomněl generální manažer Dynama Martin Vozábal, že zkušený forward dres Dynama oblékal už v prvoligové sezoně 2014/15, kdy za Dynamo nastoupil ve třiadvaceti zápasech a v nich zaznamenal tři branky. „Věříme, že svými zkušenostmi pomůže našim mladým útočníkům Fortune Basseyovi a také Janu Vítovcovi,“ dodal Vozábal.

O služby Michala Škody se zajímalo několik prvoligových celků, Dynamo bylo ale nakonec nejrychlejší. Škodův příchod se tak dle klubového webu dá označit za první významné posílení Dynama poté, co se novým majitelem klubu stal Vladimír Koubek.

Michal Škoda s fotbalem začínal v klubu ČAFC Praha, ještě jako dorostenec odešel do Bohemians a odtud do Jirnů. Za muže nastupoval ve střížkovské Bohemce, kde si odbyl i ligový debut. Řadu let poté hájil barvy brněnské Zbrojovky, přičemž v té době na hostování byl i ve Viktorii Žižkov a třikrát nastoupil také za Horní Měcholupy v ČFL. Loni brněnskou Zbrojovku definitivně opustil a odešel do Příbrami, kde zaznamenal v I. lize sedm branek. Ještě o tři branky víc nastřílel v této prvoligové sezoně za Mladou Boleslavi, v jejímž dresu přidal ještě čtyři asistence.

Jeden rok Michal Škoda působil také v zahraničí, a to v norském SK Lillestrøm.

Od příchodu Michala Škody si Dynamo slibuje posílení ofenzivní fáze. „Právě směrem dopředu nás v uplynulém ročníku první ligy tlačila bota nejvíc. Prakticky po celou jarní část ligové sezony jsme v tomto směru měli veliké potíže, a proto jsme, když se možnost získat Michala Škodu naskytla, toho využili,“ řekl Deníku trenér David Horejš a připomněl, že zkušený útočník má za sebou díky deseti nastříleným gólům úspěšné působení v Mladé Boleslavi. „Michal má do angažmá v Budějovicích velkou chuť, zná to tady a já věřím, že nám pomůže zvednout produktivitu naší hry,“ uvedl na adresu nové akvizice kouč Dynama.

HOREJŠ KE SLAVII

Přestože fotbalisté Dynama v posledním kole první ligy v Edenu podlehli Slavii 1:2, trenér David Horejš své mužstvo chválil: „My hlavně ve druhém poločase hráli velice dobře, vytvořili si spoustu příležitost, bohužel druhou branku jsme vstřelit nedokázali,“ uvedl po zápase při hodnocení duelu pro média. „Výkonu proti takovému soupeři si ale rozhodně vážím, odehráli jsme tu skvělé utkání,“ vyzdvihl.

Hlavní rozdíl dle Horejše byl ve finální fázi a produktivitě: „Slavia totiž ty šance, které si v prvním poločase vytvořila, dokázala i proměnit. My už v prvním poločase jsme mohli jít sami na bránu, o tu možnost jsme se ale připravili,“ zmínil nedotažený Mészárosův únik. „Další slibné šance jsme měli také po poločase, bohužel v produktivitě jsme byli horší než Slavia,“ litoval kouč Dynama.

Slavia oba góly dala po akcích na své pravé straně. „My tam akce a náběhy soupeře špatně zachytávali. Kluky jsme na to v půli upozorňovali, také Kuchtu jsme už líp dostupovali a slávisté už se pak do hry tolik nedostávali,“ konstatoval David Horejš.