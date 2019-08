Trenér David Horejš Deníku potvrdil, že Polomův příchod je i reakcí na laciné góly v posledních utkáních. „Trošku nás tam tlačí bota a Roman Polom už v lize něco odehrál a slibujeme si od něj, že by své zkušenosti mohl uplatnit. Věřím, že nám v lize pomůže a že se jeho příchodem zvýší i konkurence v týmu,“ zdůraznil trenér Dynama a nevyloučil ani Polomův debut už v pátečním šlágru proti pražské Slavii.

Sedmadvacetiletý Polom začínal s fotbalem v rodném Sokolově, odkud jako dorostenec zamířil do Sparty, kde sice hrál většinou za rezervu, ale působil i v A-týmu a I. ligu hrál také v Dukle, Mladé Boleslavi, Hradci Králové a poslední dvě sezony v Olomouci. V nejvyšší soutěži odehrál šedesát zápasů. Prošel i mládežnickými reprezentacemi od šestnáctky po jednadvacítku a je vicemistrem Evropy do 19 let z roku 2011.

Ani po Polomově příchodu se ale Dynamo nevzdává naděje na návrat Tomáše Sivoka. „Že přišel Roman Polom, to neznamená, že nepřijde Tomáš Sivok. Situace je nadále otevřená a my věříme, že se nakonec s Tomášem dohodneme,“ uvedl pro klubový web generální manažer Dynama Martin Vozábal.