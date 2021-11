Dobrou formu chtěli Středočeši potvrdit i na jihu Čech, s cílem uhrát tři body ale šli do zápasu i Jihočeši: „Věříme si a věřit si musíme, bez sebedůvěry neporazíte nikoho. Pevně doufám, že získáme tři body,“ uvedl před zápasem útočník Michal Škoda, jenž začal duel na lavičce, zatímco jeho bratr Milan nastoupil za hosty v základu.

Po úvodním oboustranném oťukávání si v 6. min. naběhl do slibné šance Mršić, pálil ale vedle brány a navíc by gól pro následně odmávaný ofsajd neplatil. Byla to ale spíše výjimka, více ze hry totiž v úvodu měla Boleslav, jejíž hráči byli daleko častěji u míče, zatímco Jihočeši se zpočátku na hřišti spíše hledali a chyběla jim i potřebná přesnost v kombinaci.

Postupem času se hra vyrovnala a pozvolna iniciativu přebírali fotbalisté Dynama, kteří se v závěru první půlhodiny do dvou šancí – při té první uklidil míč před Mihálikem v poslední chvíli do bezpečí hlavou Preisler a poté po Čoličově centru hlavičkoval Bassey o pár centimetrů nad břevno Šedovy branky.

To byly pro Dynamo slibné momenty, jenže vedoucí gól ještě na konci první půlhodiny dali hosté: z hranice pokutového území se opřel do míče Milan Škoda a trefil se přesně k zadní tyči – 0:1.

Odpověď Dynama ale byla rychlá: jen o pár vteřin později se uvolnil podél pravé lajny Čolič a po jeho ideálním centru tentokráte Bassey už zblízka mířil přesně – 1:1.

Další velká možnost pro Dynamo se rodila ve 42. minutě, kdy po rychlém brejku běželi Bassey a Mihálik dva na jednoho, jenže Bassey ideální moment pro nahrávku na volného Mihálika prováhal a jeho střelu pak Suchý srazil na roh.

Hned v nástupu do druhého dějství měla obrovskou příležitost Boleslav, sólový únik Skaláka ale skvělým zákrokem zlikvidoval brankář Vorel a míč za jeho záda nedostal zblízka z následné dorážky ani Hlavatý. V 56. min. se opřel do míče z pětadvaceti metrů Everton a jeho prudký projektil minul levou tyčku Vorlovy branky jen o decimetry.

Mladá Boleslav své velké možnosti nevyužila, a tak na druhé straně udeřili domácí, když si za obranu hostí zaběhl Mršić a levačkou zamířil přesně – 2:1.

Zajímavá podívaná pokračovala dál a rušné chvíle se střídaly na obou stranách. Domácím fanouškům zatrnulo v 69. minutě, kdy po faulu na Preislera měli hosté možnost zahrávat přímý kop z hranice velkého vápna, ale Jurásek poslal balon vysoko nad nad Vorlovu svatyni.

Nicméně hosté ve snaze vyrovnat tlačili dál a osm minut před koncem měl vyrovnávací gól na kopačce střídající Smrž, brankář Vorel ale vytáhl další vynikající zákrok a Smržovu dělovku dokázal od tyče vyrazit.

Dynamo bránilo pozorně, ale snažilo se i využívat každé možnosti k protiútokům – a z jednoho z nich měl velikou šanci Talovierov, svůj dlouhý únik ale už nedokázal přesněji zakončit.

Poslední velkou příležitost dramatického zápasu si vypracovali dvě minuty před koncem hosté, ale kanonýr Milan Škoda svůj jubilejní stý gól na jihu Čech nedal, jeho hlavička z osmi metrů ale šla nad Vorlovou brankou jen o pár centimetrů. „Měli jsme dost šancí, bohužel jsme je neproměnili,“ netajil se boleslavský trenér Karel Jarolím svým zklamáním.

Zato fotbalisté Dynama po zápase zisk tří bodů oslavovali. „Je to velice důležité vítězství nad soupeřem, který i tady prokázal, že hlavně směrem dopředu má velkou kvalitu," zářil trenér David Horejš.

Dynamo ČB - Mladá Boleslav 2:1 (1:1) - Branky: 31. Bassey, 62. Mršić – 30. Mil. Škoda. ŽK: Sladký, Brandner, Čolič – Dancák. Diváci: 1694. Rozhodčí: Orel – Mokrusch, Slavíček. Dynamo: Vorel – Čolić, Havel, Králik, Sladký – Hora, Hellebrand (65. Valenta) – Van Buren (65. Brandner), Mihálik, Mršić (71. Talovierov) – Bassey (90. Škoda). Mladá Boleslav: Šeda – Preisler, Karafiát, Suchý – Mašek (70. Fila), Dancák (90. Stránský), Hlavatý (75. Ladra), Jurásek – Skalák (75. Smrž), Milan Škoda, Ewerton.