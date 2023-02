Fotbalisté Dynama půjdou do nedělního zápasu s cílem potěšit své fanoušky jak dobrým výkonem, tak samozřejmě i bodovým ziskem. „My chceme v každém utkání vyhrát,“ stále tvrdí oba noví trenéři Dynama Marek Nikl i Tomáš Zápotočný, jejichž svěřenci po smolné prohře v jarní ligové premiéře na Slovácku uspěli po kvalitním výkonu ve středeční dohrávce osmifinále Mol Cupu s Hradcem Králové (2:0).

Do pohárového klání trenéři Dynama udělali celou řadu změn. „V poháru jsme chtěli postoupit, nicméně některé kluky jsme šetřili ze zdravotních důvodů, ale taky jsme chtěli vidět v akci i další hráče z kádru,“ konstatoval trenér Marek Nikl. „Trošku jsme taky oproti zápasu na Slovácku chtěli pozměnit rozestavení a myslím, že se nám to povedlo velice dobře a že ti kluci, kteří tu příležitost dostali, ji taky patřičně využili,“ dodal Nikl.

Na rozdíl od poháru se Dynamu vstup do jarní ligy na Slovácku výsledkově nezdařil, spokojenost po domácí remíze 1:1 s posledními Pardubicemi však nepanovala ani v Liberci. „Chtěli jsme do jara vstoupit vítězně, to se nám bohužel nepovedlo a já jsem zklamaný z výsledku, ale trošku i z výkonu,“ nijak se netajil svou nespokojeností trenér Luboš Kozel.

Proti Pardubicím nastoupil Liberec s novou posilou, jíž je nigerijský útočník Victor Olatunji. Ten dal v duelu vedoucí gól Liberce. „Ale úplně spokojen se svým výkonem nejsem, chci hrát lépe a více pomáhat týmu. Že jsem dal svůj první gól, z toho mám ale velkou radost,“ říkal nový muž Liberce po zápase.

V Č. Budějovicích nebude moci Liberec počítat v brance s Olivierem Vliegenem, jenž má čtyři žluté karty. Trenér brankářů Marek Čech však věří, že Hugo Bačkovský záskok zvládne: „Čeká na svoji šanci a jsem přesvědčen, že na zápas určitě bude připravený a podá kvalitní výkon,“ poznamenal Čech.

Fotbalisté Dynama chtějí doma začít jaro vítězně. „My chtěli vyhrát už na Slovácku, tam to nevyšlo, tak teď budeme chtít porazit Liberec. Je to silný soupeř, v lize však je každý silný, tam si nemůžeme vybírat. Chceme získat tři body,“ zdůraznil trenér Nikl.