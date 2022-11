Pořádající klub přitom dělal maximum pro to, aby se pohárový zápas i přes nepřízeň počasí mohl v sobotu na Střeleckém ostrově odehrát. „Vzhledem k předpovědi počasí, která hovořila o prudkém ochlazení a zejména na jihozápadě republiky navíc také o hustém sněžení, jsme už v pátek v devět hodin zapnuli naplno vyhřívání hrací plochy, jenže v sobotu ráno bylo na čidle plus 5,5 stupně, ale na ploše přesto byla pěticentimetrová vrstva sněhu a teplota minus 2,5 stupně,“ líčil snahu klubu zajistit pro pohárové utkání regulérní podmínky sportovní ředitel Dynama Milan Čadek. „Navíc v pátek celý den silně pršelo, takže i kdyby sníh odtál, hřiště by regulérní v žádném případě nebylo. V sobotu ráno to potvrdil i delegát svazu Petr Holý, jenž tudíž informoval delegované rozhodčí. Já se telefonicky spojil s Richardem Juklem (generální manažer Hradce – pozn. red.), abychom dohodli náhradní termín,“ vysvětloval sportovní ředitel Dynama.