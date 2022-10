Branky: 56. a 90. Durosinmi. ŽK: Kubert, Boháč, Kutner – Soukeník, Durosinmi, Málek. Diváci: 547. Rozhodčí: Vo᠆koun – Leška, Šafránková.

Po úterním duelu Soběslavi s Karvinou budou ve středu o postup do pohárového osmifinále bojovat i fotbalisté Silonu Táborsko v atraktivním utkání s prvoligovým Brnem (15:00 na Kvapilce) a Dynama Č. Budějovice s Vlašimí (17:00 Střelecký ostrov).

Táborsko v neděli prohrálo v Praze s Duklou 0:1 a trenér Roman Nádvorník se netajil svým zklamáním: „Měli jsme minimálně remizovat, spíše ale jsme měli získat tři body. Jenže co my neproměníme, je neuvěřitelné! Hráčům až na tu koncovku nemám co vytknout, hra byla dobrá. Na Duklu jsme vletěli, už do půle jsme měli tři jasné možnosti, mohlo být po zápase,“ uvedl táborský kouč na klubovém webu a dodal, že také po půli jeho hráči měli tři gólovky. „Dostáváme sami sebe zbytečně do stresu, teď nám nezbývá než porazit Varnsdorf.“

S Varnsdorfem hraje Táborsko doma v neděli, zkusí už ve středu zaskočit Zbrojovku?

Zatímco v Táboře v poháru bude favoritem hostující Brno, v Č. Budějovicích by ve středečním podvečeru roli jasného favorita měli potvrdit fotbalisté domácího Dynama. „Pohár nepodceňujeme, rozhodně chceme postoupit dál,“ ujistil trenér Jozef Weber, jehož svěřenci právě pohárovou výhrou v Chomutově 5:0 nastartovali úspěšnou sérii čtyř soutěžních utkání v řadě bez porážky.

Lístky na zápas Dynama s Vlašimí jsou v předprodeji na TicketLive, permanentkáři mají vstup volný.