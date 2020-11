Po téměř dvouměsíční pauze se doma střetli se Zlínem (1:2) a v I. lize následovala reprezentační přestávka. „Proto jsme byli velice rádi, že jsme tu pauzu mohli vyplnit přípravným zápasem s Táborskem,“ vyzdvihl trenér David Horejš.

„Hlavně bych v první řadě chtěl poděkovat Táborsku, že nám vyšlo vstříc,“ ocenil pochopení soupeře, který dva dny před cestou do Č. Budějovic hrál o body ve II. Lize.

„Hrát jsme nutně potřebovali, protože více než měsíc jsme mohli hrát jen mezi sebou, což nemůže normální zápas nahradit. Hráče musím pochválit za to, jak k zápasu přistoupili. Herně zvládli zápas výborně a vytvořili si řadu šancí,“ konstatoval Horejš a dodal, že jejich proměňování (či spíše neproměňování!) bylo jediným záporem.

„Je to škoda, v lize by nás to zákonitě stálo body,“ vraštil čelo kouč Dynama, jenž měl proti Táborsku až na Havelku (hrál za ČR21), Ledeckého a Šulce (marodka) k dispozici všechny hráče. „To je velké plus a věřím, že i Ledecký a Šulc už brzy budou fit.“

Dynamo v lize teď má supernáročný „anglický“ týden: v neděli 22. listopadu na Spartě (19.30), ve středu 25. listopadu doma s Bohemians (17) a příští sobotu 28. listopadu doma s Plzní (18.30)!