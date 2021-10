Hráči obou týmů pomýšleli na body. „Když si dokážeme poradit s kombinační hrou Budějovic a eliminovat jejich nebezpečné hráče, můžeme být úspěšní,“ přemítal patrdubický obránce Tomáš Čelůstka. „Rádi bychom navázali na kvalitně odehrané utkání s Karvinou. A to jak na hru, tak na tříbodový zisk,“ ujistil ofenzivní záložník Dynama Ondřej Mihálik.

Po oboustranně neurovnaném začátku jako první zahrozili hosté: v 5. minutě pálil zpoza vápna Kostka vedle tyče, o dvě minuty později Čelůstkovi míč nesedl a Vorlovu branku ze slibné pozice netrefil.

Domácí si první šanci vypracovali až v závěru úvodní čtvrthodiny, kdy Bassey utekl po levé straně, na jeho střílenou nahrávku ale van Buren nedosáhl.

Hosté ale dál hráli velice aktivně a v 18. min. měli velkou šanci, když po zaváhání obrany Dynama běžel Kostka sám na bránu, gólman Vorel ale vytáhl výborný zákrok a Kostkovu střelu zneškodnil.

Když to nešlo zblízka, zkusili to Pardubičtí zdálky – ve 22. minutě napřáhl z 25 metrů Šejvl a po jeho dalekonosné střele k tyči se Vorel natahoval marně – 0:1.

A vzápětí mohlo pro domácí být ještě hůř, to když po rohu Jeřábek hlavičkoval do břevna. „Kdybychom vedli 2:0, třeba by se zápas vyvíjel jinak, Ale my tam měli i další šance,“ litoval Jan Jeřábek.

Jenže druhý gól Pardubice nedaly, naopak krátce nato udeřilo Dynamo: hlavičku Van Burena po Hellebrandově centru sice Boháč skvěle vyrazil, proti Burenově dorážce ale neměl šanci – 1:1.

Ještě do přestávky Dynamo druhým gólem završilo obrat – a byl to gól po parádní akci: Hellebrand ukázkovým pasem vyslal dopředu Basseye, který předložil balon jako na stříbrném tácu nabíhajícímu Horovi, jenž trošku se štěstím prostřelil Boháče – 2:1.

Zatímco vstup do zápasu se vydařil Pardubicím, začátek druhého dějství patřil Dynamu, které svou aktivitu vyjádřilo už v 53. min. třetím gólem, jehož autorem byl po rohu Mršiče hlavou Bassey.

Hosté zbraně nesložili a dvacet minut před koncem byli po Čelůstkově rohu blízko kontaktnímu gólu, Čihákovu hlavičku ale Vorel výborným zákrokem vyrazil.

„Dali jsme první gól a měli další šance, jenže jsme je nedali, ale byli jsme lepším týmem. Chtěli jsme po půli na to navázat, dostali jsme ale na 1:3 a už jsme nedokázali zareagovat,“ smutnil trenér hostí Jaroslav Novotný.

„Uhrát ze dvou zápasů doma v řadě šest bodů není snadné a jsme rádi, že se nám to povelo,“ zářil trenér Dynama David Horejš.

DYNAMO - PARDUBICE 3:1 (2:1) - Branky: 26. van Buren, 42. Hora, 53. Bassey – 22. Šejvl. ŽK. Jeřábek, Čelůstka, Solil. Diváci: 1898. Rozhodčí: Julínek – Hrabovský, Pochylý. Dynamo: Vorel –Sladký, Králik, Talovierov, Novák – Javorek, Hellebrand (66. Vais) – Van Buren (88. Brandner), Hora, Mršić (66. Mihálik) – Bassey (87. Škoda). Pardubice: Boháč – Čihák, Šejvl, Toml, Čelůstka – Jeřábek (58. Huf) – Kostka (80. Lupač), Solil (84. Vít), Tischler, Cadu (80. Lee) – Chytil (58. Matějka).