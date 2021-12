„Bude těžký zápas, ale odmala jsem veden k tomu, jít do každého zápasu vyhrát,“ pro klubový web uvedl kapitán Dynama Martin Králik. „Věřím, že i v Ostravě můžeme uspět a osobně pro to udělám maximum. A stejně tak mohu mluvit i za celý tým,“ ujistil.

„Určitě se nám do Ostravy po výhře se Slováckem pojede líp, než kdybychom prohráli,“ v rozhovoru pro Deník řekl Matěj Valenta, jenž se Slováckem dal svou parádní hlavičkou signál k velkému obratu z 0:2 na 3:2. „Baník je strašně silný soupeř, navíc bude hrát doma. Nebudeme to mít lehké, ale určitě se to pokusíme zvládnout,“ dodal.

Po vítězství se Slováckem na Střeleckém ostrově panovala velká euforie. „Byl to krásný večer a já za něj klukům poděkoval,“ zdůraznil po utkání trenér David Horejš a připomněl nečekané potíže se sestavou. „Narostla nám marodka a improvizovat jsme museli především vzadu, kde až na Králika vypadli všichni stopeři,“ zmínil absenci Talovierova, Havla i Nováka (dále chyběli i Hellebrand a Brandner).

Bohužel tyto problémy, jak se zdá, přetrvávají. „Zatím nic moc, příliš se nám ti marodi nevrací. Navíc nám ještě do těch absencí přibyl taky Kuba Hora,“ připomněl Horejšův asistent Jiří Kohout, že za vyloučení v zápase proti Slovácku dostal Hora stopku na dva zápasy. „Uvidíme, zda se do neděle z marodky ještě někdo nevrátí, ale moc nadějně to nevypadá,“ vraštil čelo Kohout, dle něhož nejvíce nadějně se jevil návrat Lukáše Havla. „Máme určité varianty, jak tuto nepříjemnou situaci vyřešit, v každém případě se o sestavě zřejmě rozhodne až před zápasem,“ doplnil Jiří Kohout k nezáviděníhodné situaci ohledně velké marodky v týmu.

Bez ohledu na to, v jakém složení Dynamo v Ostravě nastoupí, za favorita zápasu je dle sázkových kurzů domácí Baník. „Sice poslední čtyři zápasy doma Baník nevyhrál, jenže měl hodně těžké soupeře,“ připomněl Kohout, že z těch čtyř nevyhraných domácích zápasů Baníku jsou i remízy 2:2 se Spartou a Plzní, pohárová prohra s Hradcem a v lize jen jediná domácí porážka 1:2 od Slovácka. „Z toho je vidět, že Baník měl hodně těžké soupeře,“ konstatoval Kohout, dle něhož Baník nadále budí velký respekt. „Jeho hráčský kádr má velkou kvalitu.“

Pro Baník hovoří i domácí prostředí. „I my jsme se na tu skvělou atmosféru, která při zápasech Baníku v Ostravě vždy panuje, velice těšili. Sice dle současných vládních nařízení může být v hledišti jen tisícovka diváků, což i nás mrzí, i tak ale určitě bude mít Baník ve svých fanoušcích oporu,“ přemítal Jiří Kohout.

Že by se hráči Dynama po nevídaném finiši, jaký předvedli se Slováckem, vznášeli v oblacích, Horejšův asistent odmítá. „Duel se Slováckem jsme si střízlivě vyhodnotili a jsme si vědomi, že jsme až do Valentova gólu hráli špatně. Příčiny jsme si s hráči vyříkali a věříme, že teď v Ostravě podáme lepší výkon hned od začátku. Chtěli bychom předvést fotbal líbivý, ale také účelný, což se nám v minulých zápasech ne vždy dařilo. Jasně, máme teď výrazného hráče na hrotu, ale na něj si určitě i Baník dá velký pozor,“ vyzdvihl Kohout aktuální formu, v jaké hraje Fortune Bassey. „Nemůže to být ale jen o něm, další hráči ho musí podpořit. Baník je hodně silný soupeř, ale věřím, že zápas jsme schopni zvládnout,“ uzavřel Kohout.

Uspět samozřejmě bude chtít také Baník, jemuž se do sestavy po jednozápasovém distanci vrací i zkušený Jiří Fleišman. I trenéři Baníku si jsou dobře vědomi, že Bassey je s osmi góly v tabulce ligových střelců na druhém místě. „Bassey má střeleckou formu, doplňuje se s Mihálikem a Burenem. Budějovice hrají kombinačně, hrají po zemi, jsou silné do útočné fáze. Ta síla tam je v ofenzívě velká a na to si musíme dát pozor,“ zdůraznil pro web Baníku asistent ostravského trenéra Tomáš Galásek.