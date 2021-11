Po fantastickém triumfu nad Spartou si před dnešním utkáním na jihu Čech ztrátu bodů s Dynamem dle našich kolegů ze Slováckého deníku prý nikdo ve Slovácku nepřipouští, i remíza by všechny hodně bolela. „Nebylo by to ideální, pokud bychom v Budějovicích ztratili, vítězství se Spartou by se tím znehodnotilo,“ zdůraznil záložník Lukáš Sadílek.

Nic než výhru v boji o poháry prostě Slovácko nebere, nicméně soupeře fotbalisté druhého týmu tabulky nepodceňují. „Budějovice jsou doma silné, zvládnout zápas musíme hlavně v hlavách,“ zdůraznil pro klubový web kondiční trenér Miroslav Mikšíček. „Na Budějovice se nám moc nedařilo. Zlomily to až poslední dva zápasy. Bývá to vždycky vyrovnané a ubojované utkání. Budějovice jdou v poslední době nahoru. Čeká nás hodně fotbalový soupeř, bude to s nimi strašně těžké,“ dodal Sadílek.

„Určitě to bude jiný zápas než se Spartou. Budějovice si na nás dají větší pozor, v tom to pro nás bude těžší. Je rozdíl hrát na brejky nebo posuvnou kombinací musíte překonávat soupeře. To jsou dva naprosto odlišné styly, ale pokud předvedeme podobný výkon jako se Spartou, tak to zvládneme,“ zadoufal křídelník Daniel Holzer.

Slovácko by se tak jako se Spartou chtělo i v Č. Budějovicích prezentovat útočným fotbalem a aktivní, náročnou hrou. „Každý zápas je teď pro nás těžký. Soupeři si na nás už dávají pozor, ale taky nás nepodcení. Nicméně je to hlavně o nás, abychom se na utkání dobře připravili, ať už psychicky či fyzicky,“ podtrhl trenér Martin Svědík.

Dynamo sílu Slovácka respektuje. „Byť o tom Slovácko nahlas asi nechce mluvit, já si myslím, že je to velký aspirant na ty úplně nejvyšší příčky,“ zdůraznil trenér Dynama David Horejš. „Tým je dlouho pohromadě, je tam plno zkušených hráčů. Čeká nás velice těžký zápas, ale my doma s Olomoucí, byť jsme na penalty neuspěli, odehráli v poháru těžký a kvalitní zápas, který šel až do prodloužení. Teď nás čeká nesmírně těžký soupeř, ale musíme po poháru dát hlavy nahoru, dobře zregenerovat a se Slováckem prostě budeme chtít na svém hřišti uspět,“ ujistil trenér Dynama.

Až na Nováka by Dynamo mělo být v plné síle. „Pavel Novák má dlouhodobé problémy s achilovkou, určitě bude chybět,“ dodal Horejš.

ZAVŘENÉ POKLADNY

Kvůli krizovým opatřením, přijatým vládou proti šíření epidemie covidu, do ochozů na sportovní akce může přijít jen tisíc diváků. „Na Slovácko tudíž mohou dorazit všichni držitelé permanentek a také ti, kteří si stihli zakoupit lístky v internetovém předprodeji,“ sdělil PR a media manažer Dynama Aleš Strouha. „Ostatní fanoušci bohužel na stadion nemohou, v den zápasu budou pokladny zavřené a další vstupenky v sobotu se již prodávat nebudou,“ litoval Strouha.

Na Střeleckém ostrově nadále platí, že při vstupu na stadion musí každý prokázat svou bezinfekčnost buď certifikátem o dokončeném očkování, anebo o prodělané nemoci covid-19 před méně než 180 dny. Lidé do 18 let se mohou prokázat negativním PCR testem, děti do 12 let nic prokazovat nemusí.

Vedení Dynama zároveň na svém webu důrazně připomíná, že je potřeba v průběhu zápasu mít na tribuně nasazený respirátor.

TAKÉ V TÁBOŘE UŽ V SOBOTU

Naposledy o body se bude o víkendu bojovat také ve II. lize a už v sobotu bude hrát doma Táborsko s Příbramí.

„Chceme se loučit radostně, takže určitě chceme znovu neprohrát, ještě lepší by však bylo rozloučit se s podzimem výhrou,“ podtrhl trenér Miloslav Brožek.

Exligová Příbram zatím nahrála 14 bodů, Táborsko jich má 22. „Podcenění Příbrami ale není na místě, nepřichází v úvahu,“ zdůraznil Brožkův asistent Sergejs Golubevs a připomněl, že Příbram má dobré mužstvo, zkušené, v minulé sezoně hrálo I.bude ligu. „Určitě bude mít cíl bodovat. My máme o motivaci postaráno, chtěli bychom po podzimu mít na kontě pětadvacet bodů, což znamená, že potřebujeme doma vyhrát,“ dodal.

Duel Táborsko – Příbram začíná v sobotu ve 13.30 hod.