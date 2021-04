V prvoligovém zápase fotbalistů Dynama v Plzni dal Pavel Novák hlavou v nastaveném čase prvního poločasu vyrovnávací gól na 1:1, a byť Jihočeši nakonec domů jeli s prohrou 1:2, ze své trefy měl velkou radost. „Jako bek góly až tak často nedávám, každého gólu si tudíž vážím,“ říkal v rozhovoru pro Deník.

V Plzni jste prohráli sice jen o gól, nicméně k bodu jste tam měli dost daleko, domácí měli po většinu času více ze hry. Souhlasíte?

Je to tak, my v Plzni od začátku tahali za kratší konec provazu. Plzeň byla po celý zápas lepší, její hráči dobře kombinovali, drželi míč a my se od začátku převážně jen bránili. Sice jsme z té obrany chtěli vyrážet do rychlých brejků, jenže těch jsme moc neměli a dá se říct, že Plzeň vyhrála zaslouženě.

Přesto jste ale naději na zisk alespoň jednoho bodu drželi až do poslední minuty…

To je pravda, jenže Plzeň měla hodně šancí a spoustu jich pochytal Vorlis v bráně (Vojtěch Vorel – pozn.), jenž byl naší velkou oporou.

Plzeň byla od začátku lepší, vy jste ale v nastaveném čase první půle dokázali srovnat gólem do šatny na 1:1. Co jste si v půli v kabině říkali?

Těch 1:1 bylo pro nás hodně slibných a bylo to maximum, co jsme z toho prvního poločasu mohli vytěžit. My se čtyřicet minut bránili a měli jsme snad jen tu jednu šanci, z níž jsme dali gól. Řekli jsme si, že musíme hrát dál poctivě zezadu, a pokud by byla šance, vyrážet do protiútoků. Bohužel se nám to po chvilce zbortilo, protože jsme brzy po půli dostali druhý gól. Pak už to bylo proti tak silnému soupeři hodně těžké.

Zpátky k vašemu gólu na 1:1, který jste dal vy. Jak jste tu svou trefu viděl?

Jako bek moc gólů v lize nedávám, z každého samozřejmě mám velkou radost, ale teď bych ho raději vyměnil za nějaký bod. A ten gól? Povedla se nám akce po pravé straně, Páťa Brander to dal pod sebe Čolovi (Benjamin Čolič – pozn.), ten má ty centry do vápna dobré. Já na sebe měl Bo Loua, ten je o hlavu a půl menší, tak to pak pro mě už nijak těžké nebylo…

S tím, že Plzeň je v ofenzivě hodně silná, jste asi počítali. A dá se říct, že Beauguel i další ofenzivní hráči Plzně to taky potvrdili. Je to tak?

Plzeň má dopředu obrovskou kvalitu. Ať už Beauguel, jenž je hodně silný a udrží každý míč, co na něj jde, a já jsem ani Martinu Králikovi, ani Maksovi (Maksym Talovierov – pozn.) jejich roli nezáviděl… Ale nejen Beauguel, taky Čermák, Bucha či Kalvach a další kluci,to všechno jsou výborní fotbalisté.

Prohrát v Plzni o gól určitě není žádná ostuda, předtím jste doma hráli nerozhodně 0:0 s rozjetou Spartou. Nic to ale nemění na tom, že jste už sedmý zápas v řadě nevyhráli. Nezačíná to na vás už nějak doléhat?

To já si nemyslím a neřekl bych, že bychom se tím nějak ubíjeli. Jasně, každého z nás to mrzí, že nevyhráváme, ale prostě tak už to ve fotbale je, že někdy jste nahoře a někdy zase dole. My předtím zase osm, či kolik zápasů za sebou neprohráli a v tabulce jsme byli hodně nahoře, naopak teď přišla ta horší série. Ale já doufám, že to co nejdřív zlomíme a že se nastartujeme zase k nějaké té vítězné sérii. A nejlíp hned teď v neděli doma s Brnem!

V Brně jste na podzim zvítězili 3:1, jenže Brno hraje v lize o život a lehký zápas vás určitě nečeká.

Já v Brně nebyl, zrovna jsem měl covid. Ale kluci to tam zvládli skvěle. Jasně, Brno hraje o všechno a bude se tu rvát, ale když podáme takový výkon jako proti Spartě, tak věřím, že to zvládneme.