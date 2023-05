Běžela desátá minuta prvního semifinále skupiny o 7. místo ve fotbalové I. lize a Liberec vedl v Č. Budějovicích 2:0. Pro domácí fanoušky to byl určitě šok, ale právě za stavu 0:2 jeden z nich vsadil na výhru Dynama!

Patrik Čavoš sice měl prsty v prvním gólu Liberce, svou chybu ale dobrým výkonem odčinil (na snímku bojuje s Tuptou): Dynamo - Liberec 3:2. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Prohrávali jsme, ale hráli jsme dobře. Kurz na Dynamo za stavu 0:2 byl devět a půl, já vsadil stovku a vyplatilo se mi to,“ usmíval se Josef Hlaváč z Mladého.

Spokojeni s výkonem svého týmu byli nejen fanoušci Dynama, hráče za hru chválil na tiskovce i trenér Marek Nikl: „My do zápasu vstoupili dobře, aktivně. Sice jsme po chybě dostali gól, nato Liberec další situaci dobře vyřešil a my prohrávali 0:2, pak jsme však prokázali naši sílu, morál i kvalitu. Dle mě jsme celý zápas byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli. A myslím, že to mohlo skončit i větším rozdílem,“ připomněl kouč Dynama dvakrát trefené břevno liberecké branky i některé další nevyužité šance. „Velká škoda, že jsme nepřidali další branky, ta předvedená hra se mi však moc líbila,“ nešetřil chválou Marek Nikl.

Převahu soupeře uznávali i hosté. „Budějovice vyhrály zaslouženě, hrály dobře, nevěděli jsme, jak je bránit,“ na pozápasové tiskovce konstatoval Christian Frýdek, jenž asistoval při prvním gólu Liberce. „Myslím, že domácí po většinu času byli lepší,“ uznal i trenér Luboš Kozel. „My se dostali lacino do vedení a to nás moc ukolébalo. Nehráli jsme dobře, nebránili jsme dobře. Ještě pořád je to ale poločas, budeme to doma chtít urvat na svou stranu,“ ujistil liberecký trenér.

V sobotní odvetě bude Dynamu chybět Marcel Čermák, jenž byl v poslední nastavené minutě po druhé žluté kartě vyloučen. „Je to velká škoda, to jeho přidržení soupeře za dres bylo zbytečné, na druhou stranu předtím Heloše (Patrika Hellebranda – pozn.) táhl ten kluk snad deset metrů a kartu nedostal,“ vrtěl hlavou trenér Nikl. „Ale mrzí nás to, Čermus hrál výborně a bude chybět, ale věřím, že si poradíme,“ půjde i Dynamo do liberecké odvety s cílem postoupit do finále.