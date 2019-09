Obnovenou premiéru za Dynamo v české I. lize měl v den svých 36. narozenin v neděli v Ostravě a prvně na domácím hřišti měl v lize po dlouhé době naskočit tuto sobotu proti Plzni. Jak se zdá, na své fanoušky se však těšil marně, v Ostravě byl totiž vyloučen…

Červenou karta, kterou Tomáš Sivok Ostravě v nastaveném čase dostal, trenér David Horejš označil za nesmyslnou a také ve fotbalových kruzích vzbudila spíše údiv.

I o tom, jak své vyloučení viděl Tomáš Sivok sám, jsme s ním hovořili.

Na Střeleckém ostrově jste měl do zápasu o ligové body nastupovat po hodně dlouhé době. Hodně jste se se na tu chvíli, až na hřiště vyběhnete, těšil?

Těšil jsem se hrozně moc. Je to proti Plzni a trenéru Vrbovi, s nímž jsem toho dost prožil. Bude hodně lidí a mě takové zápasy hrozně baví. Věřil jsem, že mi to nic nezkomplikuje. Tím víc mě to vyloučení mrzí.

Jak k tomu vlastně došlo?

Byla v tom trošku frustrace, protože se mi zdálo, že na konci, kdy jsme snížili na 2:1 a snažili se vyrovnat, nás rozhodčí příliš nechce pustit do hry. A zatleskal jsem mu, protože byl faul spíš na mě a já čekal, že budeme kopat. Což by byla asi poslední šance, jak ohrozit bránu soupeře. Nechtěl jsem mu nadávat, tak jsem se na něj jen usmál a lehce mu zatleskal. Jistě, byla to i ode mě chyba, stejně si ale myslím, že to v 92. minutě mohl rozhodčí vyřešit nějak jinak…

Tím spíš to ale platilo taky o vaší první žluté kartě, ne?

Taky si myslím. Rabušic dostal loket na půlce a my málem z toho dostali gól, tak já jako kapitán za rozhodčím běžel, abych se ozval. V zápise bylo, že jsem mu řekl „To si dělaš srandu?“ Od toho ale jsem kapitán, abych s ním komunikoval, a jestli za to jsem šel ven, tak by, pokud by se mělo měřit všem stejným metrem, jak někdo řekl, musel rozhodčí těch karet za zápas dát tak dvacet třicet… Já ho nijak sprostě neurážel a i v Ostravě padala v tom zápase daleko horší slova.

Potěšilo vás, že hodně osobností z fotbalových kruhů se postavila na vaši stranu?

Já média moc nesleduji, abych měl čistou hlavu. Spíš jen to, co se ke mě dostane, nejsem takový masochista… Že se hodně lidí za mě postavilo a cítí to jako já, mě ale moc těší. A když je řeč o médiích, doneslo se mi, že jsem odmítl v Ostravě se vyjádřit, jenže mě po zápase o žádný rozhovor nikdo nepožádal…

Klub údajně zvažuje nějaký protest či žádost na discplinárku?

To nevím, jsou zřejmě nějaké regule, přes které prý nejede vlak. Na to nespoléhám, ale na druhou stranu se chystám ve čtvrtek na disciplinárku jet a některé věci si vyjasnit. Třeba to, co si jako kapitán vlastně mohu dovolit. Zda vůbec mohu za rozhodčím jít a něco mu říct, na něco se ho zeptat.

Dost o té červené kartě, vaše svalové zranění, které vás po návratu do Dynama trošku trápilo, už je v pořádku?

Z toho zranění už jsem se dostal a doháněl jen kondici. Reprezentační přestávka mi tudíž přišla taky docela vhod. Já se do Budějovic vrátil snad po sedmnácti letech a hodně věcí se od té doby změnilo. Třeba i tady na stadionu, a to jedině a výrazně k lepšímu. Je to pro mě závazek a samozřejmě jsem si taky vědom, že poslední svůj zápas o body jsem před utkáním v Ostravě hrál začátkem května. Takže je to skoro už pět měsíců, co jsem hrál poslední ostrý zápas. Do patřičného zatížení se tudíž budu muset dostat. Nicméně fotbal mě pořád baví a pokud budu zdravý, nic neošidím.

Máte toho za sebou ve fotbale hodně a hodně jste toho dokázal. Bylo pro vás složité se rozhodnout, že budete pokračovat ještě dál?

Lidi kolem mě mi sice radili, abych už nepokračoval, já však vždycky mám spíš svoji hlavu a také to, že jsem ještě kopačky na hřebíček nepověsil, jsem si tak trošku vydupal. Mám na mysli zároveň i to, že jsem byl pevně rozhodnut, že pokud budu fotbal hrát tady v Čechách, bude to jedině ve Spartě, anebo v Budějovicích. Prostě Dynamo pro mě v případě návratu do Česka byla jasná volba.

A měl jste tady v Česku i nějaké jiné nabídky?

Chtěl bych poděkovat panu Peltovi, který mě chtěl do Jablonce. S díky jsem ale odmítl, jezdit do Jablonce mi nedávalo smysl. Tady jsem doma, tady mě pro fotbal vychovali. A já bych to klubu nějakým způsobem rád vrátil. Velké uznání patří Martinu Vozábalovi, který s Davidem Horejšem klub pozvedli a vrátili ho tam, kam patří. Já pevně věřím, že se v lize usadíme na delší dobu a že užto tu nebude jako na houpačce. Sledoval jsem dění tady a byl jsem si vědom, že to ty časy tady nebyly vůbec lehké. Rád bych klubu pomohl na hřišti, ale také až s fotbalem skončím. Doufám, že společně pak ten klub potáhneme výš, než dříve býval.

Než jste definitivně kývl Dynamu, stále byla ve hře i možnost zkusit ještě zahraniční angažmá. To tudíž padlo?

Nepřekročitelnou podmínkou bylo, že musí jít se mnou i rodina. Bez ní bych nikam nešel. Takže by tam tudíž musela být taky anglická škola. V neposlední řadě by to musela být země, která mi do života něco dá. Ve hře bylo Švýcarsko, to však padlo.

Zmínil jste, že v Česku jedině Dynamo, či Sparta. Ta se neozvala?

To ne, navíc Dynamo mi umožnilo od začátku přípravy s týmemi trénovat a jít v Česku jinam by ode mě nebylo seriózní. Bylo to prostě postavené tak, že pokud zůstanu v Čechách, jedině v Dynamu. Nikde jinde.

Nevadí ani to, že vás v Dynamu může čekat boj o záchranu?

Já poslední rok dva jsem v Izraeli taky hrál o záchranu. I na takovou situaci jsem tudíž připraven. I když si pořád myslím, že my hrát o záchranu nebudeme. Věřím, že se tady může vytvořit tým, který může hrát v klidném středu tabulky.

Myslíte, že vás současná situace k takovému optimismu opravňuje?

Myslím si to. První zápas proti Opavě se nám sice výsledkově nepovedl, nervozita byla na klukách znát. Ale pak zápasy na Slovácku, se Spartou i Jabloncem byly výtečné. Stejně tak první půle v Boleslavi a nato i zápas se Zlínem. Taky přišli nějací další hráči a konkurence v mužstvu se o něco ještě zvedne.

A co konkrétně sobotní zápas doma s Plzní? V Ostravě jste vy byl vyloučen a navíc pro čtyři žluté karty mají chybět i Čavoš a Novák. Vidíte i za této situace šanci na úspěch jako reálnou?

Rozhodně! Šanci dostanou jiní kluci a ti musí ukázat, že na to mají. Hodně spoléháme i na diváky. Jasně, Plzeň tu bude favoritem, věřím však, že lehké to tady mít nebude.