Slavia do zápasu šla bez reprezentantů, kterým dala před mistrovstvím Evropy volno, přesto byla jasným favoritem. Soupeře však nepodceňovala: „Čeká nás náročný soupeř, Budějovice hrají proti silným týmům dobře a jsou hodně aktivní, takže musíme být koncentrovaní, obezřetní,“ zdůraznil před zápasem pro klubový web trenér Jindřich Trpišovský. „Budějovice hrají útočný fotbal, vepředu mají Mršiće či Alvira, vzadu hraje hodně talentovaný Talovierov,“ varoval útočník Mick van Buren, jenž na podzim právě v Dynamu hostoval.

Jihočeši sílu Slavie respektovali: „Na závěr sezony nás čeká nejtěžší soupeř, ale věřím, že hráči proti velkému favoritu obstojí se ctí,“ podtrhl trenér David Horejš.

Sázkaři před zápasem měli jasno, výhru Slavie jich tipovalo 98 procent, na Dynamo si vsadilo jen jedno procento. A hned od začátku domácí roli favorita také potvrzovali. V 9. min. tvrdou střelu mladíčka Samka brankář Vorel ze šibenice ještě stihl výtečným zákrokem vyrazit, šest minut nato už ale na Lingrovu ránu byl krátký a Slavia vedla 1:0. Ta gólová akce byla krásná: Traoré po autovém vhazování patičkou přiklepl pod sebe a Lingr trefil z osmi metrů horní růžek Vorlovy branky. Těsně před pauzou Slavia přidala druhý a jak se nakonec ukázalo, i vítězný gól, když si na Bahův střílený centr naběhl Kuchta a zblízka zvýšil na 2:0.

Favorizovaná Slavia sice byla v prvním poločase lepší, nicméně i hosté z jihu Čech naznačili, že skutečně nepřijeli, slovy svého trenéra před cestou do Prahy řečeno, dělat mistru jen sparring partnera, a mnoho nechybělo k tomu, aby krátce po Lingrově prvním gólu srovnali. To Havelka po krásné otočce poslal do uličky výstavní na Mészárose, jenž rázem běžel sám na bránu, míč mu však v klíčové chvíli odskočil a dobíhající Bah mu ho sebral. „To byla veliká škoda, mohli jsme jít do kabin za stavu 1:1,“ litoval trenér David Horejš.

Jeho svěřenci ale zbraně nesložili ani za stavu 0:2 a po půli byli mistru zcela vyrovnaným soupeřem.V 52. minutě po faulu na Olayinku kousek za vápnem Vaisovu ránu z přímého kopu Kolář kryl, poté několikrát na druhé straně zahrozil Kuchta, ale pálil buď nad, anebo ho Vorel v 68. min. vychytal, poslední čtvrthodina však patřila Dynamu, které snížilo a až do konce bojovalo o bod.

Signálem byl Skovajsův gól na 2:1, který padl po nádherné akci, u jejíhož zrodu byl osmnáctiletý debutant Vítovec, jenž postrčil míč na Nováka, po jehož ukázkovém centru Skovajsa po „ronaldovském“ výskoku nedal hlavou Kolářovi šanci – 2:1!

Jen dvě minuty nato Novák dalším výstavním centrem vybídl Mršiče, jemuž chyběly u zadní tyče jen decimetry, vzápětí Valenta po Čavošově obloučku pálil vedle, v 82. min. před Vítovcem na poslední chvíli uklidil Deli na roh a po jeho rozehrání volný Valenta zblízka dělovkou poslal míč nad břevno.Vyrovnat Dynamo nestihlo a Slavia tak za celou ligu nepoznala hořkost porážky, Jihočeši ale jeli ze hřiště mistra domů se ctí!

Slavia - Dynamo 2:1 (2:0) - Branky: 15. Lingr, 43. Kuchta – 76. Skovajsa. ŽK: Skovajsa, Havelka, Valenta. Rozhodčí: Klíma – Hájek, Hock.Slavia: Kolář – Bah, Kúdela, Deli, Oscar – Samek (83. Zima), Traoré (84. Kačaraba) – Van Buren (74. Júsuf), Lingr (64. Beran), Olayinka (84. Tecl) – Kuchta. Dynamo: Vorel – Novák, Králik, Havel, Skovajsa – Čavoš, Havelka – Brandner, Vais (71. Valenta), Mészáros (56. Mršić) – Alvir (63. Vítovec).