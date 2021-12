Podle policejních vyšetřovatelů právě šéf klubu z Osvětiman a kancléř prezidenta republiky u kontroverzního funkcionáře podle všeho hledal podporu právě pro Slovácko, aby mu v důležitých zápasech neublížili rozhodčí.

Zaznamenaná komunikace pochází ze sezon 2017/18 a 2018/19, kdy Moravané nebyli v tabulce tak nahoře jako nyní, a bojovali o záchranu v nejvyšší soutěži.

„Údajné policejní spisy, které unikly na veřejnost, nebudeme nijak komentovat. Z našeho pohledu je to absurdní,“ říká mluvčí Slovácka Marek Jurák.

V zápasech se žádný skandál nekonal

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu objevili korespondenci mezi Berbrem a Mynářem při analýze dat z Berbrových mobilních telefonů.

Hradní kancléř měl podle policistů skrytě žádat právě bývalého místopředsedu FAČR o „dozor“ nad nominací rozhodčích, kteří byli delegování na utkání Slovácka doma s Brnem, Libercem nebo na Dukle.

I když celek z Uherského Hradiště duely výsledkově zvládl, ani v jednom zmiňovaném zápase se nic mimořádného neudálo. Nařízenou penaltu na Julisce ani neuznaný gól libereckého Baluty kvůli předcházející ruce nikdo extra zvlášť neřešil.

Že má Mynář ke Slovácku blízko, v regionu nikdo nezpochybňuje. Vždyť v Osvětimanech, kterým šéfuje, působí hned několik členů ligového mužstva či klubu. Ať už jde o trenéra Pavla Němčického, Veliče Šumulikoského, Jiřího Perůtku či Adama Skřivana a další borce, kteří prošli Slováckem nebo v něm stále působí.

I sám hradní kancléř v rozhovoru pro Deník v minulosti přiznal, že fandí Slavii i Slovácku. K oběma klubům má nejblíž, v žádném z nich ale nemá žádnou funkci, výraznější vliv.

Angažmá v kauze Kúdela

Na Městský stadion Miroslava Valenty se Mynář kvůli velkému pracovnímu vytížení dostane jen výjimečně, volné víkendy tráví spíše doma v Osvětimanech, kde navštěvuje i domácí zápasy vedoucího týmu krajské I. A třídy skupiny B, ale jinak příliš vidět není.

Naposledy se ve fotbalovém světě veřejně angažoval na jaře, když se Hrad obrátil na UEFA. Důvodem byla kauza Ondřeje Kúdely a poškození Slavie.

Nahlas se ozval i po předkole Ligy mistrů mezi Dynamem Kyjev a Slavií, když stejně jako další fanoušci českého šampiona cítil po sporných momentech rozhodčích velkou křivdu.

„Pořád se mluví o tom, jaká je v České republice korupce a jak je jenom tady všechno špatně. Ale já když dám do souvislosti třeba právě zápas se Slavií. I kdybych byl fanouškem Sparty, byl bych stejně naštvaný, jako jsem teď. To, co tam předvedli rozhodčí, je nepochopitelné a odstrašující. Neuznat regulérní gól a uznat neregulérní gól z ofsajdu, to, jakým způsobem k tomu došlo, není náhoda. Bylo to jasné úmyslné ovlivnění zápasu ze strany rozhodčích. Chování pana Surkise, který je mimo jiné spojen s nejhorším korupčním obdobím ve fotbale v rámci UEFA a dnes jako viceprezident UEFA si dovolí na webu Dynama říct „Výsledek se mi líbí, na všem ostatním nezáleží“, to je výsměch nejen Slavii, ale celému českému fotbalu. A pokud tam budou tito lidé, kteří neznají slovo čest, fair play, ale znají korupci a vlastní prospěch, tak ve fotbale nebude nikdy pořádek. Pan Surkis nás Čechy má za úplné nazdárky, což mě obrovsky vadí a neskutečně štve,“ prohlásil tehdy.

Ke zveřejněným odposlechům se pro Deník vyjádří později.