Před nedělním střetnutím Dynama v Jablonci odpovídal šestadvacetiletý útočník na dotazy Deníku jižní Čechy.

Nijak jste se před zápasem na Letné netajili tím, že byste po sérii pěti výher za sebou rádi uspěli i se Spartou. Na jejím hřišti jste získali bod, takže spokojenost?

Do zápasu jsme vstoupili velice dobře a v prvním poločase jsme hráli to, co jsme si předsevzali. První gól jsme dali díky našemu presinku, což bylo to, co jsme v týdnu trénovali. Celý první poločas byl z naší strany výborný a dali jsme i druhý gól. Po přestávce už nás Sparta ale přitlačila a měli jsme to potom hodně těžké.

Nicméně když Sparta vyrovnala na 2:2 a její tlak narůstal, jste do vedení šli už potřetí v zápase vy, když jste utekl Kayovi a s přehledem skóroval. Počítal jste i s tím, že by stoper Sparty mohl udělat tak školáckou chybu?

My máme nacvičené, že když Drobas (Jaroslav Drobný – pozn.) chytne míč, tak buď já, anebo záložníci jdeme rychle nahoru. Takže tu chybu jsem od Kayi nečekal, ale byl jsem tam a ta jeho chyba mi nahrála.

Běžel jste od půlky hřiště sám a zakončil s velkým přehledem. Byl jste dopředu rozhodnut, že zkusíte brankáře Heču obstřelit?

Cítil jsem, že mi Lischka za mnou už šlape na paty, že mě dobíhá, tak jsem si řekl, že si dám ještě jeden dotek a zakončím. To se mi povedlo, dal jsem gól a jsem tomu rád.

Mám pocit, že jste měl prsty i ve druhém gólu, co ho dával Čolić, že trestný kop byl po faulu na vás. Je to tak?

Je, já se tam před vápnem uvolnil a Mandjeck mě srazil.

Do sezony jste šel s vizitkou krále druholigových střelců, ale v první lize jste zpočátku mušku hledal. Těší vás, že už vám to tam zase padá?

Samozřejmě, ale hlavně mě těší, že nejen mně, ale že to padá i dalším našim útočným hráčům. V pěti z těch šesti zápasů, co jsme za sebou neprohráli, jsme dali vždy tři góly. Je úplně jedno, jestli ty góly dám já, či Ivan Schranz, anebo někdo jiný. Důležité je, že ty góly dáváme a že ty body sbíráme. Toho si moc vážíme. Dát na Spartě tři góly a ve dvou zápasech dohromady pět, to se hned tak někomu nepodaří. My chtěli na Spartě vyhrát, mohli jsme být v tabulce pátí, ale jsme ve středu tabulky, a to je hezké. Jak říkám, vždycky se kouká líp nahoru než dolů…

V první lize šest zápasů bez porážky, to je nejen pro ligového nováčka velká série!

Když jsme vyhráli tři zápasy za sebou, říkali jsme si, že zkusíme tu sérii co nejvíc protáhnout. Víme, že teď jedeme do Jablonce a že nás na podzim čeká ještě zápas na Slavii, chceme ale těch bodů z toho urvat co nejvíc.

Hned teď v neděli v Jablonci vás ale čeká hodně zdatný soupeř a hodně těžký zápas.

Jsme si toho vědomi a je docela možné, že to pro nás bude ještě těžší zápas než na Spartě. Navíc bude zřejmě taky velká zima, ale já doufám, že se i na tento zápas dobře připravíme a věřím, že i tam můžeme zase uspět.