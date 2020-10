Do Dynama šestadvacetiletý odchovanec MŠK Žilina přišel letos v létě poté, co v Žilině fotbalový klub skončil na jaře v likvidaci a hráči A-týmu dostali výpovědi. Lukáš Jánošík nabídku z jihu Čech tudíž uvítal a v Českých Budějovicích podepsal tříletý kontrakt.

V černobílém dresu Lukáš Jánošík do rozehrané sezony v minulém ročníku I. ligy dle regulí ještě naskočit nemohl, nicméně atraktivnější debut v české lize si v nové sezoně přát určitě nemohl – na úvod FORTUNA:LIGY hostilo Dynamo mistrovskou Slavii a Jánošík naskočil v základní sestavě! Ligový mistr na jihu Čech exceloval, trenér Horejš po prohře 0:6 tudíž sestavou v dalším kole zamíchal a exžilinský záložník v Ostravě zůstal jen na lavičce, proti Liberci šel na hřiště až devět minut před koncem za Havelku a v dalším kole v Opavě se v sestavě neobjevil.

Ani nato v Mladé Boleslavi Jánošík v základu nebyl a do hry šel až čtvrt hodiny před koncem za Mršiče, kdy Jihočeši prohrávali 1:2. O tom, že hosté nakonec vezli domů bod za remízu 2:2, rozhodl právě střídající Jánošík.

„Sice jsme sahali na tři body, ale jsme rádi i za ten jeden,“ připomněl na pozápasové tiskovce, že svůj vyrovnávací gól vstřelil po Čoličově centru až v poslední minutě zápasu. „Venku je v lize každý bod dobrý a my ho musíme brát s pokorou,“ konstatoval. „Vyrovnat jsme si ale zasloužili, ve druhé půli jsme byli jednoznačně lepším týmem,“ dodal k tomu trenér David Horejš.

S tím souhlasil i Lukáš Jánošík. „Druhý poločas z naší strany byl mnohem lepší než ten první. Kdybychom nějaké své slibné akce dokázali dotáhnout, radovali bychom se ještě víc. Já jsem pochopitelně velice šťastný, že jsem mužstvu v poslední minutě pomohl vyrovnat a doufám, že tak to bude pokračovat a budu mužstvu pomáhat i nadále,“ zadoufal.

Za ideální centr poděkoval i Benjaminu Čoličovi. „Benži mě výborně trefil a já se už jen snažil to co nejlíp umístit. Jsem rád, že se mi to podařilo. Byla to akce, jaké po nás trenér vyžaduje, když letí centr do šestnáctky, musíme tam být,“ zdůraznil.

S fotbalem Jánošík začínal jako malý žáček v Žilině, kde prošel celou klubovou akademií a s výjimkou půlročního hostování v Rimavské Sobotě a půlročního angažmá ve druholigovém Liptovském Mikuláši prožil celou svou dosavadní fotbalovou kariéru v Žilině. V jejím dresu odehrál ve slovenské I. lize šestašedesát zápasů a v nich nastřílel jedenáct branek.

Na Slovensku se mu vydařil i vstup do jarní části sezony, když v přípravě nastřílel ve čtyřech utkáních za Žilinu pět gólů a ligové jaro otevřel dvěma góly v zápase proti Zlatým Moravcům. O to větším šokem pro něj bylo, když se i jako jeho další spoluhráči zcela nečekaně ocitl na dlažbě: „Přes manažera jsem se dozvěděl, že o mě mají zájem. Budějovice a následně na to mi volal trenér Horejš, že by byl rád, kdybych přišel a klub posílil. I na základě toho rozhovoru jsem se rozhodl, že do Budějovic půjdu,“ líčil. „Celou svou fotbalovou kariéru jsem byl prakticky jenom v Žilině a přestup do Českých Budějovic tudíž pro mě je velkou změnou,“ uvedl po svém příchodu do Dynama pro klubový web a dodal, že angažmá na jihu Čech bere jako velkou výzvu. „Česká liga je kvalitativně výš než ta slovenská, takže přestup beru i jako šanci posunout se ve své kariéře zase o něco dál.“

Po slibném výkonu Dynama v Mladé Boleslavi se Jánošík stejně jako další jeho spoluhráči těšil na příští zápas doma, v němž se Dynamo mělo o tomto víkendu střetnout se Zlínem. Jenže fotbalové soutěže v Česku byly po přijetí vládních opatření kvůli koronaviru minimálně na dva týdny přerušeny.

„Určitě pro nás všechny je to teď hodně nepříjemné, bohužel situace je taková a my se s tím musíme vyrovnat a na trénincích musíme dál makat naplno, abychom na pokračování ligové sezony byli dobře připraveni,“ uzavřel Lukáš Jánošík.