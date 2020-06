„Dali jsme gól venku, to je hodně důležité. Jakou cenu ten gól bude mít, se ale ukáže až po sobotní odvetě,“ krčil rameny trenér David Horejš a jedním dechem potvrdil, že s tím, že potřebují vstřelit branku, jeho svěřenci do utkání v Mladé Boleslavi šli.

„Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme si přáli, hodně aktivně. Řekl bych, že celá první půle byla z naší strany velice dobrá. Vstřelili jsme gól, a když jsme pak přežili penaltu, měli jsme hru pod kontrolou,“ ocenil trenér Dynama, dle něhož po přestávce se potvrdilo, že jejich soupeř má z podobných zápasů více zkušeností.

„Myslím, že se projevila taková ta naše nezkušenost s těmito zápasy, řekl bych někdy až naše naivita. Místo toho, abychom drželi balon a drželi Boleslav co nejdál od naší brány, jsme se po půli uchylovali k nákopům a přidaly se také i zbytečné ztráty míčů. Tím jsme se dostávali pod tlak, přišly i chyby a za ně nás Boleslav nakonec i potrestala,“ vraštil čelo trenér Horejš.

Dle něj bylo na jeho svěřencích znát, že toho už někteří přece jen mají plné zuby. „K tomu ještě laciné ztráty míčů, ty vždy hráče stojí hrozně moc sil,“ připomněl, že po nešťastné rozehrávce Ledeckého minutu před koncem zápasu, kterou zachytil Zelený, následoval rychlý brejk domácích a na jeho konci vítězný Maškův gól na 2:1.

„Vyplaval jsem tam, míč někomu prolétl mezi nohama a vykulilo se to na mě. Byl jsem trošku zaskočený, že to prošlo, ale stačilo jen nastavit nohu a uklidil jsem to do brány. Důležité je, že jsem byl na správném místě,“ radoval se střelec gólu Dominik Mašek, jenž si naběhl do šestnáctky na Fulnekovu přihrávku a nikým nekrytý bez problémů zakončil do odkryté branky.

Její strážce Zdeněk Křížek, jenž za zraněného Jaroslava Drobného naskočil podruhé v sezoně, sice příliš práce neměl, na obdržených gólech ale vinu nenese. „Rozhodli jsme se pro něj, protože je zkušený a vždy se dokáže na zápas dobře připravit. Moc k řešení toho sice neměl, myslím ale, že obstál,“ uvedl Horejš.

Chyběl Drobný a v půli pro potíže s kolenem odstoupil i další z dvojice internacionálů Tomáš Sivok. „Oba naši mladí stopeři potvrdili, že mají velký potenciál, Sivi ale chyběl. V organizaci hry, tak i v tom směru, že po jeho odchodu jsme po půli ztratili kontrolu nad míčem,“ znovu Horejš zmínil i dlouhé nákopy. „Sivi balon podrží a my ho dokážeme protočit. Když odešel, naši hru to poznamenalo.“

A hráči Mladé Boleslavi šanci na zvrat vycítili. Na podzim Mladá Boleslav aspirovala na posty v první ligové šestce, na jaře po odchodu několika klíčových hráčů v čele s kanonýrem Komličenkem ale šly výkony týmu dolů a do nadstavby o evropské poháry šli Středočeši až z desáté příčky. Z vítězství nad Dynamem tutíž v Mladé Boleslavi zavládla velká spokojenost: „Je to první vítězství po koronavirové pauze. Radost máme, ale výsledek je složitý, protože nás o víkendu čeká odveta,“ upozornil trenér Jozef Weber na sobotní zápas v jihočeské metropoli. „Přesto jsem za hráče rád, že jsme po tom nepovedeném začátku dokázali s podporou diváků utkání otočit a udělat odvetu zajímavou,“ podtrhl.

Díky obratu v zápase s ligovým nováčkem si fotbalisté Mladé Boleslavi oživili naděje na reprízu loňského tažení nadstavbou až do pohárové Evropy. „Připomínali jsme si to, protože jsme sice letos mysleli v lize výš, ale nakonec play off je poslední příležitostí, jak sezonu ještě zachránit,“ dal se po výhře s Dynamem slyšet stoper Jakub Klíma.

Jenže sezonu za ukončenou ještě zdaleka nepovažují ani fotbalisté ligového nováčka z jihu Čech. „Máme sílu na to, abychom v odvetě doma uspěli,“ zdůraznil obránce Pavel Novák a podobně to vidí také trenér David Horejš. „My hlavně musíme dát kluky do kupy, protože kádr není tak široký,“ zmínil, že vedle Drobného a Sivoka je na marodce i Havelka. „Předtím jsme tam měli Mršiče a Javorka.“ dodal kouč Dynama. „Chceme se ale v týdnu připravit tak, abychom sobotní odvetu zvládli. Rozhodně jsme odhodláni se o postup do finále poprat,“ ujistil Horejš.