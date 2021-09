O vstup do fotbalového Hradce Králové má zájem miliardář Petr Dědek, majitel hokejového Dynama Pardubice. O této možnosti se sedmačtyřicetiletým podnikatelem hovořil Richard Jukl, generální manažer Votroků.

„Zájem máme. Jsme připraveni převzít hradecký fotbal, ale chceme, aby zájem měla také většina zastupitelů města. Jde nám o partnerství a jednotu,“ uvedl Petr Dědek, jehož firma D&D Elektromont se podílí na výstavbě nového fotbalového stadionu v Malšovicích. Patří mezi generální dodavatele stavby, která má být dokončena v roce 2023, dalšími budovateli arény jsou Strabag a Geosan Group.

Šéf fotbalového Hradce Richard Jukl s vámi jednal ohledně možného vstupu do klubu. O čem jste hovořili?

Vzhledem k tomu, že jsem členem sdružení, které staví nový stadion, tak jsme se při slavnostním podpisu smlouvy neformálně bavili. Město jako vlastník fotbalového klubu shání partnera. Mě obecně sport zajímá. Věnujeme se mu profesionálně. Máme sportovní agenturu, televizi, podporujeme golf, vlastníme hokejové Pardubice… Ale zajímají nás dlouhodobé projekty. Co se týká hradeckého fotbalu, máme o něho zájem. Chceme ho převzít, mít za něho odpovědnost, ale i ze strany města potřebujeme silného partnera a cítit podporu všech zastupitelů. Dobře víme, jak to bylo při jednáních ohledně hokeje v Pardubicích.

V Hradci na městě právě jednota není. A je otázka, zda vůbec někdy bude. Jak si představujete, aby se město chovalo jako silný partner?

Silný partner znamená, že budeme mít podporu u většiny zastupitelstva města, napříč všemi politickými stranami. Známe z historie, jak zde probíhala jednání s jinými zájemci o fotbal. A víme, jak dopadla. Já nejsem z těch, kdo by se někde nabízel. Fotbal v Hradci není žádné zlaté vejce. Tady nestojí fronta opravdu silných partnerů. Lidé z hradeckého fotbalu a města by měli být rádi, že přijde někdo, kdo má o klub zájem a je třeba mu také vytvořit adekvátní podmínky. To, že se vedení města podařilo prosadit výstavbu nového stadionu, je super. Tím je dané, že fotbal v Hradci má budoucnost. Ale dalším krokem je nastavení spolupráce se strategickým partnerem, protože nejhorší by bylo, kdyby klub šel na nový stadion zpátky z druhé ligy. To by bylo špatně.

Tohle si asi na městě neuvědomují. Roli hraje i politikaření. Ale město z podpory fotbalu nemůže úplně vycouvat, i když se najde silný partner. To se asi shodneme?

Mělo by to být tak, že ti, co zvedli ruku pro výstavbu nového stadionu, tak by měli zároveň říct: Ano, chceme i silného partnera, protože jsme tady dali 650 milionů korun do výstavby stadionu a máme zájem na tom, aby klub na všech úrovních fungoval. Přece se za ty peníze nebude v Hradci hrát druhá liga. Kvůli tomu to nedělali. Ideální model je takový, jaký máme nastavený v Pardubicích u hokeje. Musí zde být municipalita obou stran. Když se na tom město dál podílet nebude, tak se to rozpadne. Jde o mládež a další úrovně klubu.

Je tedy v současné době reálné, že byste se mohl stát majitelem fotbalového klubu v Hradci? Přímo z města vám to někdo nabídl?

Samozřejmě, že jsme se s představiteli města neformálně bavili, ale jednoznačně jsem řekl, že pokud tady nebude jednotná vůle, tak nemá cenu jednat. Z naší strany zájem o klub je, ale má to nějaké podmínky, o kterých je třeba jednat. Momentálně na městě jednota není. A vzhledem k tomu, jaká právě je situace na hradecké radnici, tak mi to přijde hodně nereálné. Pokud by byla vůle všech politických stran s tím něco udělat, nepolitikařilo se, tak jsme připraveni jednat, vstoupit do fotbalu a pomoci mu.

Vy už jste si docela dramatickým jednáním prošel na zastupitelstvu v Pardubicích při prodeji hokejového klubu. To už asi nechcete znovu zažít?

Rozhodně bych se nerad dočkal situace, aby ze mě někdo dělal hlupáka. Proto bych chtěl, aby v případě hradeckého fotbalu byly jednotné všechny politické subjekty. Jednotně řekly: Ano, máme zájem. Já jsem si své užil v Pardubicích. Kdybych k hokejovému klubu neměl takový citový vztah, tak už jsem dávno skončil. Co někteří zastupitelé předváděli, to byla ostuda… Nemám zapotřebí, aby se tohle opakovalo i v Hradci, aby mě někdo napadal a podobně. Z naší strany nabízíme skutečné partnerství. V Hradci na některých úrovních z řad politiků zájem cítím, vůle tam je, ale podpora musí být široká.

Petr DěděkZdroj: David Taneček

Troufl byste si vlastnit a dobře řídit hokejový klub v Pardubicích a zároveň i ten fotbalový v Hradci Králové?

Neměl bych s tím vůbec problém. Myslím si, že není už nic horšího, než převzít hokejový klub, který je pomalu utopený, ještě v době covidu ho zachránit a oprášit jeho značku. (úsměv) Myslím si, že jsme ukázali, co moje skupina umí udělat. Nepochybuji o tom, že bychom to zvládli, ale v jednáních v Hradci jsem už nepokračoval, protože jsem necítil podporu všech.

Čistě hypoteticky: Kdybyste hradecký klub převzal, jaké byste s ním měl plány? Má dlouhou historii, je ve spádové oblasti od Prahy, má kvalitní mládež i početné fanoušky. S movitým partnerem by mohl útočit na evropské poháry a být silným hráčem na fotbalovém poli.

Pokud bychom vstoupili do klubu a chtěli Hradec dostat na mapu Evropy, tak to bude chvíli trvat a čekala by nás spousta práce. Jsme na to ale připraveni. Klub určitě může být silným hráčem na fotbalovém poli. Hradec je značka a má více než stoletou tradici, kterou tvořilo několik generací. Nikdy bych například nešel do jiného hokejového klubu, než jsou Pardubice. Mají bohatou historii, vychovaly řadu legendy, což v Hradci až tak není, má jeden titul a za posledních dvacet let se jen pohyboval mezi první a druhou ligou, ale klub má dobrý základ i fanouškovskou základnu. Nyní bude nový stadion. Je tedy s čím pracovat, ale znovu zdůrazňuji, bez jednoty, podpory a partnerství města to nepůjde.

Na tahu jsou tedy nyní zástupci města Hradec Králové?

Je to tak. Já už jsem si k tomu řekl své. Na městě musí být většina pro to, aby se tato věc i prosadila, jinak jednání nemají smysl. Znovu zdůrazňuji: Jde o vůli všech lidí na městě. Musí to mít jasně definovaný rámec. Je to o partnerství, ne, že někdo někoho někam tlačí. To máte jako v manželství. (úsměv) Buď se na tom domluvíte oba a funguje to, nebo se nedomluvíte, což se také může stát.

Pojďme k výstavbě fotbalového stadionu s ikonickými "lízátky". Objevily se hlasy, že prudké navýšení cen stavebního materiálu může ohrozit stavbu nové arény. Vaše firma D&D Elektromont se na realizaci podílí. Je to opravdu hrozba?

K tomu se nemohu podrobněji vyjadřovat, protože podle dojednání a pravidel k tomu nemám mandát. Ale myslím si, že stavbu to neohrozí.

A váš osobní názor. Bude tedy v Hradci stát v roce 2023 nový stadion?

Já zastávám názor, že ano.

Primátor Hrabálek: S panem Dědkem budeme jednat. Je to jedna z možností



Primátor Alexandr Hrabálek.Zdroj: archivK prodeji podílu fotbalového klubu FC Hradec Králové a zájmu podnikatele Petra Dědka se vyjádřil Alexandr Hrabálek, primátor města, které je majoritním vlastníkem prvoligového klubu.

„Město uvažuje o tom, že část klubu FC Hradec Králové prodá, nebo přepustí dalšímu partnerovi. Je neúnosné, aby celý klub vlastnilo město. Předpokládáme, že bychom chtěli na soukromého investora převést okolo 70 procent akcií klubu,“ uvedl primátor Hrabálek.

Město vlastní klub od roku 2005 a zatím všechny snahy o vstup nového majitele ztroskotaly. K dohodě nedošlo. „Abych pravdu řekl, zájemce hledáme už poměrně dlouho. V poslední době se někteří objevují a rozhodně ta jednání chceme vést tak, aby spěla ke zdárnému konci. Snahou je, aby společně s novým stadionem klub získal i nového majitele,“ předeslal Alexandr Hrabálek.

Sám Petr Dědek, zároveň majitel hokejových Pardubic, se vyjádřil v tom smyslu, že do fotbalu vstoupí jedině, když zastupitelé budou jednotní a dostane se mu většinové podpory, což v této chvíli není. To připustil i primátor.

„Já v tom vidím dvě roviny. Jednu politickou, kde je v současné době velmi těžká dohoda, ale domnívám se, že převažovat by měla rovina druhá – občanská, kdy by zastupitelé měli pochopit, co je pro město výhodné a co je pro město nevýhodné,“ řekl Hrabálek.

Zájem Petra Dědka se na stůl k zastupitelům zatím nedostal. „Samozřejmě je to jedna z možností, komu klub svěřit. Pravděpodobně s ním budeme dál jednat, ale konečné rozhodnutí musí vznést zastupitelé,“ poukázal primátor s tím, že snahou města je vyřešit otázku nového majitele klubu během příštího roku 2022. „Byli bychom rádi, kdyby toto rozhodnutí ještě vyneslo stávající zastupitelstvo,“ dodal Alexandr Hrabálek.