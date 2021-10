V novém klubu se střelecky prosadil hned v prvním kole nového ročníku I. ligy, kdy s Teplicemi zajistil Dynamu cenné tři body za vítězství 1:0. „Gól v lize jsem nedal víc než rok, takže je to pro mě velká úleva. Doufám, že se na jedné brance nezastavím a pomáhat týmu budu i nadále,“ říkal po vítězném utkání s Teplicemi.

Proti Karviné se gólu čtyřiadvacetiletý útočník dočkal hned za pár vteřin po svém příchodu na hřiště a trenér David Horejš na připomínku, že měl šťastnou ruku, se jen pousmál. „V základu proti Karviné dostal šanci Matěj Mršič, neboť předtím v Plzni Mihálik kvůli dohodě klubů hrát nemohl. A Mršič v Plzni odehrál dobré utkání, a tak jsme do toho nechtěli sahat. Ale Pišta byl připraven týmu pomoci z lavičky, a to splnil,“ vysvětlil trenér Horejš (přezdívku Pišta zřejmě Ondřej Mihálik zdědil po svém otci Štefanovi, jenž hrával ligu na Žižkově a a v Jablonci). „Jsem rád, že Ondra ten gól dal, byla to branka hodně důležitá,“ ocenil David Horejš.

A jak tu svou trefu viděl Ondřej Mihálik sám?

„Řekl bych, že to byl nějaký můj třetí čtvrtý dotek s míčem, hned po mém příchodu na hřiště tudíž ne,“ usmíval se. „Mně se stávalo, že jsem gól dal i při svém prvním dotyku s míčem. Třeba v Jablonci jsem byl až věhlasný žolík,“ dodal ofenzivní hráč, jenž s velkým fotbalem stejně jako jeho otec začal v Jablonci. „Abych řekl pravdu, já byl teď docela překvapen, že jsem teď gól na ten svůj třetí dotek s míčem dal, ty moje dva předchozí doteky totiž nebyly právě povedené… Já byl rád, že jsem hlavně trefil branku. Myslím si, že Bolek měl výhled v bráně zakrytý, že balon na něj vyletěl zpoza hráče a že možná i proto si to asi srazil do brány. Za ten gól ale jsem moc rád,“ podtrhl.

Za asistenci Mihálik poděkoval van Burenovi: „Když tam na něj letěl balon z lajny, já tak nějak vytušil, že by to mohl pustit a jít do vápna. Podobná akce byla totiž také v Plzni, kde Mick ten pohyb udělal, centroval a Fortune Bassey z toho dal gól. Já s tím tudíž tak trochu počítal, dal jsem mu to do narážečky, on mi to skvěle vrátil a já už se jen snažil, abych tím nártem hlavně trefil branku. Jsem tomu rád, byla to taková pojistka, dalo nám to potřebný klid do závěru utkání.“

V DIVIZI ŠLÁGR NASLOŽIŠTI

Fotbalisté rezervního týmu prvoligového Dynama sice v Plzni dali tamnímu Petřínu tři góly, stačilo jim ale jen na bod.

„Tři góly jsme totiž i inkasovali, přičemž ten první po standardce už ve druhé minutě,“ vraštil čelo trenér Jindřich Tichai, jehož svěřenci ale ještě do přestávky dvěma góly během tří minut dokázali skóre otočit. „Petřín sice stihl po změně stran opět po standardce vyrovnat, krátce před koncem jsme však dali na 3:2. Bohužel jsme náskok neudrželi a máme jen bod. Je to škoda, ale byl to i zásluhou soupeře výborný zápas,“ vyzdvihl kouč béčka Dynama.

Mladíky Dynama v sobotu od 10.30 hod. čeká na Složišti šlágr s prvním Lomem. „Také Lom hrál jen 3:3 a naše šestibodová ztráta na něj nenarostla. Na sobotu se velice těšíme,“ ujistil Tichai.