Slovácko po senzačním vítězství na Spartě bylo na svém hřišti velkým favoritem, všechny body si ale vezete vy. Jaký to byl zápas?

Jeli jsme bojovat o body a ty jsme získali. Byl to těžký zápas za velkého horka, bylo to opravdu hodně náročné. My ale od začátku makali naplno a jsem strašně rád, že to pro nás bylo za tři body.

Co o vašem nečekaném vítězství rozhodlo?

Základ byl v tom, že jsme po úvodním utkání s Opavou, které nedopadlo podle našich představ, jeli nabuzení a namotivovaní. Myslím si, že to bylo na naší hře i vidět. Za ty tři body jsme moc rádi a na rozdíl od minulého týdne je teď v týmu super nálada.

A vy jste k tomu tím svým vedoucím gólem hodně přispěl. Jak jste ho viděl?

Měli jsme tam kombinaci na pravé straně, Benjamin Čolič si to výborně zasekl na levou nohu a poslal výborný centr před bránu. Já tam čekal na zadní tyči a po souboji s domácím obráncem jsem se dostal k balonu, hlavou to lízl a naštěstí pro nás to skončilo v bráně.

Neměl jste obavu, aby vám rozhodčí nepískl faul?

Když jsem na to po zápase koukal na videu, je pravda, že trochu to tak vypadalo, protože ten bek tam spadl. Ale při té situaci jsem strach neměl, my se tak nějak drželi oboustranně, byl to normální souboj a dle mě to faul rozhodně nebyl. A jsem rád, že to tak viděl i rozhodčí.

Ten váš gól byl nakonec i vítězný. Těší o to víc?

Že jsme dali první gól zápasu, nám určitě hodně pomohlo. Dobře jsme ale věděli, že se nesmíme nechat ukolébat, ten gól padl hodně brzy a zápas byl ještě hodně dlouhý. Takže jsme makali dál, a to se nám vyplatilo.

Pro vás to byl v lize první gól vůbec. Navíc hned ve vašem druhém ligovém zápase.

Když jsem loni do Budějovic přicházel, bylo mým přáním s Dynamem postoupit do ligy a tu si tady i zahrát. Jsem moc rád, že to všechno vyšlo dle mých představ a doufejme, že to tak půjde dál.

Po přestávce Slovácko zvýšilo tlak, ale do svého pokutového území jste je příliš nepouštěli.

My se v šatně na to připravovali, že ta druhá půle bude náročná, že na nás Slovácko skočí. To se také stalo, ale díky tomu, že jsme to dozadu zvládli, bylo to v pohodě.

Byl jste vyhlášen za muže zápasu. Těší vás to?

Já měl týmu co vracet, neboť gól s Opavou padl trošku po mojí chybě. Jsem rád, že jsem to týmu teď snad splatil a doufám, že v podobných výkonech, jaký jsme odvedli na Slovácku, budeme pokračovat i dál. Nekoukáme na to, že jsme nováčkem a víme, že do každého zápasu musíme dát všechno. První ligy si vážíme a rádi bychom najeli na nějakou vítěznou vlnu.

Jenže teď v pondělí navečer máte doma pražskou Spartu. To si troufáte i na ni?

Sparta je favorit a hodně těžký soupeř, ale obavy z ní dopředu nemáme. Naopak, všichni se na ten zápas moc těšíme. Jsme rádi, že stadion je už vyprodaný. Bude to velice těžký zápas, ale nám se do něj s těmi třemi body, které jsme si přivezli ze Slovácka, půjde líp. A věřím, že i lidi v hledišti nám pomůžou.