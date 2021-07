Klub ze severu Čech v minulé sezoně skončil patnáctý, jen jednu příčku nad sestupovou propastí. Ani v přípravě se příliš nedařilo (s Vlašimí 2:3, v Táboře 2:2, s Duklou Praha 1:2). „Pořád ještě hledáme varianty, které by nejlépe seděly pro ligu. Doufám, že výsledek nikterak nezatíží psychiku týmu,“ poznamenal po nepovedené generálce rozladěný trenér Radim Kučera pro Teplický deník.

Dynamo do nové sezony jde s výrazně obměněným hráčským kádrem. „Přivedli jsme hráče, kteří by měli být posilou,“ uvedl na předligové tiskové konferenci sportovní manažer Dynama Martin Vozábal a nevyloučil příchod ještě jednoho hráče. „Musel by to ale být fotbalista, který by okamžitě po příchodu mohl naskočit do základní sestavy,“ zdůraznil Vozábal.

Doplnění týmu uvítal trenér David Horejš: „Jsem moc rád, že se podařilo nové hráče přivést už do přípravy. Věřím, že budou pro náš tým přínosem,“ řekl kouč Dynama, Potěšilo ho taky, že noví hráči většinou v létě přišli na přestup, jen dva na hostování. „To je velký posun,“ ocenil.

Kladně Horejš hodnotil též přípravu: „Hodně jsme pracovali na koncepci hry, ta je pro nás podstatná. Vydařilo se soustředění v Kaprunu, kde nám zápas s Krasnodarem ukázal, že jdeme správnou cestou,“ připomněl Horejš slibný výkon svého týmu v remízovém klání s ruským velkoklubem. „Nicméně příprava je jedna věc, ale je třeba ty pozitivní věci přenést i do soutěže,“ připomněl kouč Dynama, dle něhož nedělní zápas s Teplicemi nebude jednoduchý. „Je ale v našich silách to utkání zvládnout úspěšně a věřím, že to dokážeme,“ uzavřel David Horejš.

Fotbalisté Dynama se těší na podporu svých diváků, jichž může přijít až pět tisíc. Musí mít respirátory a prokázat se platným potvrzením o bezinfekčnosti. Jak uvádí klubový web, od 13 hod. budou v mobilním testovacím centru za východní tribunou probíhat antigenní testy.