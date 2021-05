Jak to po vítězství v Příbrami ve vaší kabině vypadalo?

Ta úleva byla obrovská a já jsem velice rád, že ta série už je minulostí. Nejen za sebe, ale za všechny tady, neboť ta série byla neskutečně dlouhá. Fotbal vždycky je o výsledcích, nicméně my jsme nechtěli uhnout z toho procesu, který jsme tady nastolili. Samozřejmě v hlavách ty výsledky máte a to chybějící sebevědomí bylo v některých fázích zápasů znát. Tentokrát ale bylo cítit, jak moc mužstvo už touží vyhrát a jsem moc rád, že jsme to v Příbrami uhráli s nulou. O to bylo to vítězství cennější. A musím říct, že jsme s celým realizačním týmem před zápasem na té psychické stránce pracovali a těší mě, že jsme to v Příbrami zvládli. Byl to strašně těžký zápas, protože Příbram hrála o všechno.

Pro vás v Příbrami skončila černá série, vy ale v této sezoně jste na podzim naopak šest utkání v řadě neprohráli, když jste vyhráli i na Spartě 4:2 a s Plzní hráli 0:0. A další sérii šesti zápasů bez porážky jste měli i na jaře…

Jenže ve fotbale dívat se zpátky nemá cenu, koukat se je třeba vždy dopředu. Vstup do jara jsme ale zvládli skvěle, to bylo důležité, protože jsme si vytvořili komfortní situaci, kdy jsme byli na dostřel pohárovým příčkám. Pak bohužel přišla ta výsledková krize, začalo se o tom také hodně psát a ti kluci, protože hrajeme ligu teprve druhým rokem, tak přece jen nemají ještě takové zkušenosti a hodně to na ně dolehlo. Přitom my i v té nepříjemné sérii odehráli i řadu dobrých utkání, třeba doma se Spartou či v Liberci. V některých zápasech nám chybělo i drobet štěstíčka.

Jen štěstí by ale asi nestačilo, určitě jste se na Příbram také pečlivě připravovali.

Jistě, kluci celý týden pro úspěch v Příbrami dělali maximum a v zápase se jim to vrátilo. Máme velkou radost, že jsme v Příbrami uspěli a myslím si, že jsme tam vyhráli zcela zaslouženě, že jsme byli lepším týmem.

Hlavně směrem dozadu jste v Příbrami hráli výborně!

Uhráli jsme nulu, to je pozitivní. Ale pozor, my jsme ani předtím ty zápasy vůbec špatně dozadu nehráli, body jsme ztráceli špatným bráněním standardních situací. My devět zápasů prohráli ze standardek. Třeba Jablonec, jehož útočná síla je veliká, nám tady dal jeden gól ze standardky a druhý jsme mu nabídli sami. Na bránění standardek jsme se v přípravě tudíž hlavně zaměřili.

A to jste udělali správně, protože těch standardek kopala Příbram spoustu!

Na nás v Příbrami bylo pětadvacet standardních situací, kluci je ale zvládli výborně. My ani předtím dozadu potíže neměli, nás trápí střílení gólů. Třeba s Brnem jsme první půli hráli na jednu bránu a měli tři gólovky, ale gól jsme nedali a po půli ze standardky inkasovali.

Zpátky k zápasu v Příbrami, tam skutečně těch standardek proti vám bylo hodně.

Já se k tomu nechci vyjadřovat, dle mého názoru to ale rozhodně bylo za hranou. My kluky nabádáme, aby hráli důrazně, aby dostupovali hráče, jenže teď se tam proti nám každý kontakt pískal.

A co ta penalta?

To byl šok, my v té době zápas kontrolovali a najednou z ničeho nic penalta, kterou já na videu pak marně hledal. Kdyby Příbram penaltu proměnila, mohlo ji to posadit do sedla. Naštěstí Vorlis (Vojtěch Vorel – pozn.) tu penaltu skvěle chytil a to tým ještě víc semklo.

Za Javorka v základu hrál Valenta. Co bylo důvodem?

Peťa Javorek si při rozcvičce stěžoval na koleno, tak šel Matěj Valenta, jehož nominaci do základu jsme také zvažovali. Zvládl to a s Čávou (Patrikem Čavošem – pozn.) i Filipem Havelkou v záloze odehráli dobré utkání.

Do konce ligy zbývají ještě čtyři kola. S jakým přáním do nich půjdete?

My jsme v minulé sezoně jako ligový nováček skončili sedmí, takže jsme si laťku dali hodně vysoko. Je třeba ale vidět, jací hráči nám odešli, Schranz, Šulc, Van Buren, skončil Sivok. Přesto jsme se letos už pět kol před koncem s přehledem zachránili a určitě ještě zkusíme v tabulce zabojovat o vyšší příčky.

TÁBORSKO V LÍŠNI

Ve II. lize fotbalisté Táborska po důležitém vítězství doma s Třincem (2:0) v dalším kole se už dnes představí v Brně s Líšní (17.00).

AMATÉŘI NEDOHRAJÍ

Amatérské fotbalové soutěže od třetích lig níže včetně soutěží mládeže i krajských a okresních soutěží se kvůli koronavirové pandemii druhým rokem po sobě nebudou dohrávat. Výkonný výbor FAČR je včera kvůli trvajícímu přerušení a pokračujícímu zákazu plnohodnotných tréninků předčasně ukončil. Ze soutěží, pořádaných FAČR, se bude dohrávat jen pohárový Mol Cup a I. liga žen.



Kluby v amatérských soutěžích nesestoupí ani nepostoupí. Výjimkou budou postupy do profesionální soutěže – tedy z ČFL a MSFL do druhé ligy. Konečné pořadí amatérských soutěží zůstane podle aktuálních tabulek ke 4. květnu.