V minulé sezoně byl na hostování v druholigovém Ústí nad Labem, letos v létě se ale stal jednou z posil prvoligového Dynama. Po přípravném zápase v Plzni odpovídal dvacetiletý záložník na dotazy Deníku jižní Čechy.

Debut v dresu Dynama jste si odbyl v Plzni, kde jste prohráli 0:2. Byla to hodně náročná prověrka?

Byl to hodně těžký zápas, hlavně v prvním poločase, kdy jsme se tolik nedostávali do hry. Musíme ještě zapracovat na těch věcech, které tam byly špatně. Myslím, že potom to bude dobré.

Nicméně až tak špatný zápas to z vaší strany i dle názoru trenéra Viktorky prý nebyl?

To je pravda, až tak špatné to z naší strany nebylo. Měli jsme tam i nějaké dobré náznaky. Hlavně ve druhé půli, kdy jsme se přece jen už dostali konečně do hry, drželi jsme balon a dělali to, co od nás chtěl trenér. Na to, že proti nám byl ligový vicemistr, byla druhá půle, myslím si, už velkým pozitivem.

Zmínil jste nějaké náznaky šancí, jednu jste prý měl také vy. Je to tak?

To střílel Karol Mészáros, ale dostali jsme se tam po dobré kombinací. Podobných akcí se nám po půli povedlo víc, jen je zapotřebí tak hrát celý zápas.

Minulý rok jste hrál v Ústí. Jak své angažmá tam vidíte?

Byl jsem tam ze Slavie na hostování rok a půl a myslím si, že mi to dalo hodně jak po fotbalové stránce, tak do života. Hrál jsem pravidelně a minulou sezonu jsem vynechal snad jen jediný zápas. To, že jsem celý rok odehrál takto v kuse, hodnotím jedině pozitivně.

Teď vás čeká angažmá v prvoligovém týmu, jeden zápas v nejvyšší soutěži už ale na svém kontě máte…

Je to tak, bylo to v Teplicích a šel jsem na hřiště asi na devět minut, kdy jsme už vedli 3:0 a já tam šel spíše symbolicky. Ale ten jeden ligový zápas na kontě mám a věřím, že tady na to navážu a připíšu si další zápasy.

Když vás Dynamo oslovilo, hodně jste se rozmýšlel?

Když mi můj agent řekl, že se ozval trenér Horejš, hned jsem měl jasno, že Budějovice jsou nejlepší volba. Věděl jsem, že minulou sezonu patřily v lize k nejlepším, že hrají náročný fotbal, který se mi líbí a který by mi měl vyhovovat.

Jenže prosadit se do mužstva nebude zřejmě až tak jednoduché…

To jistě ne a počítám s tím, že první půlrok bude pro mě takový aklimatizační. Přesto bych se chtěl do týmu prosadit a pomoci mu v lize k co možná nejlepšímu umístění.