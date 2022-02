Fotbalisté Dynama minulý týden doma smolně prohráli s Plzní 0:1. „Sehráli jsme velice kvalitní zápas, jenže své šance jsme nevyužili,“ mrzelo trenéra Davida Horejše. „Herně to bylo z naší strany hodně dobré, bohužel bez bodů,“ litoval Horejšův asistent Jiří Kohout. „Teď jedeme do Karviné, zkusíme zabodovat tam,“ dodal.

Karviná je sice s výraznou ztrátou na barážové příčky poslední, do jara ale vstoupila senzační výhrou 1:0 v Edenu se Slavií! Jenže pak doma v důležitém zápase s Jabloncem hrála jen 1:1 a nato padla v Teplicích 0:1. „Chybí nám na baráž devět bodů, to jsou tři vítězství v řadě. Když se podařilo je získat Teplicím, proč by se to nemohlo povést i nám?“ burcoval své svěřence karvinský trenér Bohumil Páník. „Pokud bude matematicky možné se sestupu vyhnout, budeme bojovat dál,“ nic Páník nebalí.

V zimním přestupním termínu došlo v Karviné k velkému zemětřesení – sedm hráčů z kádru odešlo (Křapka, Bolek, Šindelář, Nešický, Jurásek, Eduardo a Zhelizko), osm posil přišlo (Bajza, Holík, Chvěja, Jánoš, Látal, Kobouri, Ndiaye, Zorvan), navíc Vlachovský se vrátil z hostování.

Jednou ze zmíněných posil je Modou Ndiaye, který sice do Karviné přišel z Plzně, tam ale přestoupil z druholigového Táborska a předtím hrál za francouzský Évian. Že boj o titul vyměnil za snahu o ligovou záchranu, bral s nadhledem: „To je fotbal a zároveň pro mě velká motivace. Jsem v pohodě, cítím se fajn a jsem připravený týmu v boji o záchranu pomoct,“ ujistil.

Toho, že pro Karvinou má nedělní zápas mimořádnou důležitost, si v Dynama jsou všichni dobře vědomi. „Pro Karvinou je teď vlastně každý zápas play-off, v každém hraje o všechno. Snadný zápas to určitě pro nás nebude, jedeme tam ale s cílem bodovat,“ zdůraznil asistent trenéra Dynama Jiří Kohout, dle něhož tým by měl v Karviné být v plné síle. „K dispozici už budou i Čolič, Hora a Mihálik, kteří nám proti Plzni chyběli,“ vyzdvihl Horejšův asistent. „Trošku zamotanou hlavu tudíž máme, protože ti kluci, kteří na místo chybějící trojice s Plzní nastoupili, sehráli hodně slušné utkání. Po zranění navíc také nastoupil už i Pavel Novák. Jsou to však spíše ty příjemnější starosti,“ usmál se Kohout.

V Karviné chce Dynamo bodovat, tabulka se od šesté příčky hodně srovnala. „A po bodu to naskakuje pomalu,“ vraštil čelo Kohout. „Teď máme dvě utkání venku a rádi bychom minimálně jedno zvládli za tři body!“

Před cestou do Karviné dorazila na Střelecký ostrov úřední zpráva, že disciplinární komise LFA nezahájí řízení s Dynamem ohledně údajně nepravého podpisu na dohodě o hostování Micka van Burena ze Slavie. Spekulace o možném odebrání bodů Dynamu tudíž padly. „Vyžádali jsme si vyjádření obou klubů a po důkladné analýze jsme neshledali důvod k zahájení disciplinárního řízení,“ konstatuje se v oficiální zprávě z disciplinárky.

BÉČKO DYNAMA V MNICHOVĚ

Fotbalisté divizního béčka Dynama na sobotu chystaný přípravný duel s Jindřichovým Hradcem sehrají na Složišti až ve středu. V sobotu je totiž čeká narychlo dojednané přípravné střetnutí v Mnichově s rezervou slavného Bayernu!

Béčku Bayernu odpadl zápas ve čtvrté bundeslize a díky bývalému brankáři Dynama Jaroslavu Drobnému, jenž v Bayernu působí, došlo k domluvě na sehrání přátelského utkání mezi béčky Bayernu a Dynama.

Kvůli mnichovskému zápasu tým Jiřího Kladrubského odřekl i exhibiční utkání s All Stars Českobudějovické sálovky, chystané na sobotní večer do Sportovní haly!

V lize dorostu Dynamo U19 hraje v sobotu na Složišti s Baníkem Ostrava (10.00).