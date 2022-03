První ligový gól dal za Dynamo v 19 letech v zápase s Banskou Bystricí.V roce 1994 z Dynama přestoupil do Viktorie Žižkov, odkud se po roce stěhoval do Edenu a v dresu Slavie slavil ligový titul a sešívaným pomohl v Poháru UEFA k velké „jízdě“ a postupu až do semifinále.