Fotbalisté Dynama po nevídané sérii osmi zápasů bez porážky, během níž v sedmi utkáních vyhráli a na Letné se Spartou hráli 3:3, se v neděli od 17 hod. v Edenu střetnou s pražskou Slavií, která obhajuje titul ligového mistra a letošní lize kraluje s nevídanou suverenitou.

Ligový mistr se utká s ligovým nováčkem, zároveň ale změří síly také dvě mužstva s nejlepší aktuální formou i nejlepšími výsledky: Slavia a Dynamo v osmi posledních zápasech nepoznaly hořkost porážky a shodně nahrály 22 ze 24 možných bodů!

„Nic to ale nemění na tom, že velkým favoritem zápasu bude Slavia, která v naší lize je velkým suverénem. A to, co předvádí v Lize mistrů, je nad naší ligou. Hrála nerozhodně s Barcelonou na jejím hřišti, remizovala v Miláně, prostě hraje skvěle,“ nešetřil trenér David Horejš na adresu nedělního soupeře svého týmu superlativy.

„Čeká nás nejtěžší soupeř, jaký v lize je, my bychom ale přesto chtěli navázat na naši úspěšnou sérii. Dobře víme, že nás čeká nesmírně těžké utkání, chtěli bychom se ale poučit z chyb, jichž jsme dopouštěli v prvním utkání doma,“ zmínil trenér Dynama první vzájemný duel, v němž černobílí doma Slavii podlehli 0:3. „Rádi bychom zápas v Edenu odehráli líp než doma a věřím, že by se nám to mohlo podařit. Myslím si, že naše mužstvo je v této době už někde jinde, než tomu bylo tehdy,“ zadoufal Horejš.

Na výkonnostním vzestupu Dynama bezesporu měl velký podíl návrat do týmu obou internacionálů Drobného a Sivoka, jenže právě stoper Tomáš Sivok v minulém zápase s Příbramí dostal v samém závěru hodně přísnou žlutou kartu, a protože ta pro něj byla v sezoně už čtvrtá, bude proti Slavii chybět. „Samozřejmě to pro nás je velká ztráta a citelné oslabení, Sivi je pro nás klíčovým hráčem. Prostě se to ale stalo, vypadl nám ze sestavy a my si s tím budeme muset poradit,“ zdůraznil Horejš a nevyloučil, že za Sivoka by klíčový post stopera mohl převzít neméně zkušený harcovník Jiří Kladrubský. „Ačkoli Kladry ze sestavy vypadl, na tréninku ale vypadá velice dobře a jsem přesvědčen, že to díky svým velkým zkušenostem zvládne,“ dodal trenér Dynama, který by až na Sivoka a dlouhodobě zraněného Rabušice jinak měl mít další hráče k dispozici.

V plné síle by měla být také Slavia, kde stop za karty nemá nikdo a na marodce jsou delší dobu jen Hovorka a Hromada. „Slavia ale má tak silný kádr, že je jedno, kdo nastoupí,“ krčil rameny Horejš. „Je to i pro ni poslední letošní zápas a myslím si, že tudíž nastoupí v té nejsilnější sestavě. Věřím však, že i my výkonem přispějeme k dobré úrovni utkání a že, jak jsem říkal, z naší strany odehrajeme lepší zápas než doma,“ podtrhl budějovický kouč.

V bojové náladě se chystají do Edenu i fotbalisté Dynama. „Jedeme s čistou hlavou, budeme bojovat a chceme přivézt nějaké body,“ dal se slyšet Lukáš Havel, jenž minulý týden s Příbramí pečetil svým gólem na 2:0. „Nejedeme to jenom odehrát a užít si to, ale chceme Slavii potrápit, a pokud možno taky bodovat. Ostatně kdy jindy tam zvítězit, když ne teď, kdy se nám tak daří,“ usmíval se záložník Filip Havelka.

Že hráči Dynama v Edenu nechtějí prodat kůži lacino, je chvályhodné, i oni si ale jistě jsou velice dobře vědomi, kdo je v zápase jasným favoritem (dle Fortuny je na výhru Slavie kurz 1,15:1 a na Dynamo 23:1). „Byla by škoda, kdyby si kluci před dovolenou tu skvělou sezonu pokazili. Věřím, že se na zápas připraví dobře,“ řekl pro web Slavie vedoucí týmu Stanislav Vlček, jenž za Dynamo před lety sám i krátce hrál.