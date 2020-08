Fotbalisté Dynama sice svůj první přípravný duel na nový ročník I. ligy v Plzni prohráli 2:0, dle trenéra David Horejš ale jeho svěřenci proti silnému soupeři nehráli druhé housle.

Byť jste jeli z Plzně s porážkou, i ze strany soupeře byly na vaší hru kladné reference. Takže spokojenost?

Bylo to z obou stran velice kvalitní utkání, které rozhodně splnilo svůj účel. Plzeň je špičkové mužstvo, má velikou kvalitu. Těší mě, že i my jsme tam nějaké příležitosti měli a cením si toho, že i ty věci, na kterých jsme dělali, se v naší hře objevovaly. Bohužel rozdíl ve hře obou týmů byl vidět kolem vápna, kde Plzeň díky své kvalitě ty své šance promění, zatímco my ty situace vyřešit nedokážeme. Jinak určitě spokojenost, jedinou kaňkou bylo zranění Davida Ledeckého.

Navíc není žádným tajemstvím, že právě na hrotu vás po odchodu Ivana Schranze tlačí bota…

Je to tak, jednoho útočníka ještě sháníme. Přišel Fortune Bassey, to však je mladý kluk a my s ním počítali, že se to bude učit. Teď vypadl i David, Ledecký, takže tam nás bota opravdu tlačí nejvíc a snažíme se tu situaci řešit.

Údajně jste měli zájem také o sparťana Drchala, ten ale zamířil do Mladé Boleslavi.

O Vaška jsme měli zájem, měli jsme ho typologicky vyhlídnutného. Bohužel to nevyšlo, je v Boleslavi a nemá cenu se k tomu více vracet.

Co ti noví hráči, dá se jejich výkon po prvním zápase, a to ještě spíše po jednom poločase, nějak hodnotit?

Většinou ti noví kluci hráli v první půli a řekl bych, že ta druhá byla z naší strany lepší. Přece jen bylo vidět, že přišli i kluci, co přece jen s ligou nemají tolik zkušeností a v některých pasážích to bylo, řekl bych, taky vidět. Na druhou stranu až tak špatně si určitě nevedli. Třeba Vorlic v bráně (Vojtěch Vorel – pozn.) působil velice dobře, Taky Martin Králik na stoperu po poločase splnil to, co od něho čekáme. Věřím, že i další noví hráči se o místo v týmu poperou.

Vorlův výkon údajně ocenil smajlíkem a zvednutým prstem i brankář Drobný. Ten měl stále ještě volno?

Jarda je s rodinou, v týdnu se k týmu připojí.

Jaký teď máte nejbližší program?

Máme poslední týden této fáze přípravy, kterou zakončíme v sobotu přátelským zápasem s Táborskem. Po neděli bychom měli jet na soustředění do Rakouska, kde už bychom to všechno chtěli ladit do hry a vypilovat všechny ty herní věci. A byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se nám do soustředění podařilo kádr ještě doplnit.