Platí to především o první půlhodině sobotního klání, ve které ti fanoušci Dynama, kteří do Příbrami dorazili, své hráče asi nepoznávali. Svěřencům trenéra Davida Horejše se totiž první poločas zápasu vůbec nevydařil. Nebyli v něm nebezpeční směrem dopředu, nedařilo se jim ve středu pole a chyb se nevyvarovali ani v defenzivní činnosti. Prostě ve všech řadách tahali za kratší konec a omluvou pro ně nemůže být ani absence Lukáše Provoda, jehož do hry nepustilo svalové zranění. Byť mladý záložník chyběl velice citelně.

Už v 8. min.zahrozil agilně hrající Alvir, jenž si kousek za vápnem zasekl míč a levačkou tvrdě vypálil. Staňkovu branku sice o metr minul, pro obranu Dynama to však mělo být vážným varováním.

Bohužel nebylo.

O pár vteřin později totiž Kladrubský v pádu nechtěně vypíchl míč na rozběhnutého Alvira, jenž prolétl v pokutovém území kolem stopera Nováka a prostřelil vybíhajícího brankáře Staňka – 1:0.

A rozjetá Příbram ztrnulého soupeře drtila dál!

Exbrněnský hrotový útočník Michal Škoda, jenž svého času krátce hájil i barvy Dynama, z další šance trefil jen brankáře Staňka, ve 13. minutě v další tutovce na Alvira zívala už jen zcela odkrytá budějovická branka, stoper Novák naštěstí stačil střelu příbramského ofenzivního fotbalisty zblokovat.

Další čistou šanci Příbram měla v závěru úvodní půlhodiny, kdy po Zemanově centru Alvira ve stoprocentní šanci vychytal brankář Staněk a z následné dorážky Alvir ze dvou kroků branku hostí překopl. Vzápětí po Polidarově centru Škodovu gólovou hlavičku Staněk reflexivním zákrokem vyrazil na roh. Krátce nato znovu zcela volný Škoda po Zemanově přímém kopu poslal hlavou míč nad břevno.

A ve 35. minutě děsivou půlhodinu Dynama završil druhý gól ve Staňkově síti, když hostující brankář sice Polidarovu tutovku kryl, na podmáčeném terénu však míč neudržel v rukou a dobíhající Škoda zadarmo zvýšil na 2:0. „Nějak jsme se nedomluvili s Pavlem Novákem,“ omlouval se v klubku novinářů Jindřich Staněk, jemuž ale hosté mohli v půli děkovat, že prohrávali „jen“ 0:2.

„První poločas jsme vůbec nezvládli, zřejmě jsme si po předchozích dobrých výkonech a výsledcích mysleli, že to půjde samo,“ jen obtížně hledal trenér David Horejš vysvětlení pro výkon svých svěřenců. „O přestávce ani nemělo cenu křičet, hráči věděli, že to nezvládají, a pokud bych mohl, vystřídal bych pět lidí,“ smutně vrtěl hlavou trenér Dynama.

Teprve v závěru totálně nevydařené první půle o sobě aspoň trošku dali vědět i Jihočeši: ve 41. min. Javorek poslal první střelu svého týmu mezi tři tyče (a za první poločas i střelu jedinou) a dvě minuty nato po Mršičově centru Ledecký ve skluzu mířil vedle zadní tyče.

Do druhé půle poslali trenéři hostí Čavoše a Mustedanagiče a na poslední půlhodinu i Táborského, ale byť se hra vyrovnala, domácí už zcela zasloužené vítězství bez potíží uhájili. Jihočeši v některých fázích hry měli po přestávce častěji balon na svých kopačkách, jenže dát gól a vrátit se tak zpátky do zápasu nedokázali.

Dvě velké možnosti přitom ve druhé půli měli a do obou se dostal Ivan Schranz, jenž dvakrát běžel sám na brankáře Boháče, ten ale z obou soubojů vyšel jako vítěz. „Po půli jsme nějaké šance měli a já tu největší. Škoda, že jsem ji neproměnil. Třeba bychom se vrátili do hry,“ litoval slovenský fotbalista ve službách prvoligového nováčka.

Jenže odehrát slušně jen jeden poločas, to na ligu nestačí a trenér Horejš také byl v Příbrami se hrou svého týmu velice zklamán: „Nepodali jsme dobrý výkon. Příbram šla víc za vítězstvím, byla agresivnější, všude byla první. Dostali jsme facku, spadli jsme na zadek. Byl to určitě nejhorší výkon za poslední rok, co jsem se svými asistenty u mužstva. Musíme se omluvit všem, kteří za námi do Příbrami vyrazili.“

Zatímco hosté odcházeli do kabin smutní, jejich soupeř se radoval: „Budějovicím se povedl vstup do ligy, ale my na ně byli dobře připraveni. První půle byla naše nejlepší v sezoně, naše hra měla velkou kvalitu. Mohli jsme přidat i další góly. I po poločase jsme chtěli být aktivní, a byť jsme další gól nedali, mužstvo to odpracovalo,“ pochvaloval si příbramský kouč Roman Nádvorník.

Fotbalisté Dynama se po zpackaném zápase musí velice rychle otřepat – už v pátek totiž hrají doma s pražskou Slavií (18.00)!

Příbram - Dynamo ČB 2:0 (2:0) - Branky: 9. Alvir, 35. Škoda. ŽK: Polidar – Javorek, Novák, Kladrubský, Mršič, Mustedanagič. Diváci: 3186. Rozhodčí: Berka – Flimmel, Vlček. Příbram: Boháč – Tregler, Kodr, Šimek, Antwi – Alvir (90+2. Jablonský), Rezek, Soldát, Zeman (87. Hájek) – Polidar – Škoda (85. Dramé). Dynamo ČB: Staněk – Čolić, Havel, Novák, Kladrubský – Havelka (46. Čavoš), Kulhánek (46. Mustedanagič) – Schranz, Javorek, Mršić (60. Táborský) – Ledecký.