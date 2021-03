„Zklamání z výsledku je veliké,“ připustil při hodnocení zápasu pro média trenér Dynama David Horejš, dle něhož přitom jeho svěřenci odvedli dobrý výkon. „Za poslední dobu doma asi vůbec nejlepší,“ zdůraznil, jedním dechem ale dodal, že bohužel fotbal se hraje na góly. „A my vstřelili jen jeden a v závěru se od nás odklonilo i štěstí,“ zmínil dva góly, které hosté vstřelili v páté a sedmé minutě nastaveného času.

„První poločas byl vyrovnaný a bylo vidět, že Boleslav v zimě hodně posílila, že tam přišla velká kvalita. My jsme mohli jít do brejku, jenže tu situaci, kdy jsme mohli jít sami na branku, jsme dobře nevyřešili a místo toho jsme z protiútoku inkasovali gól na 0:1,“ litoval trenér Dynama, dle něhož druhý poločas byl jednoznačně v režii jeho mužstva. „Kopali jsme penaltu, kterou jsme neproměnili, nicméně za vyrovnáním jsme dál šli, vynutili si velkou územní převahu, a tu jsme ke konci zápasu korunovali vyrovnávací brankou. Chtěli jsme pak ještě obrat dokonat a strhnout zápas na svou stranu, jenže v závěru se štěstí přiklonilo měrou vrchovatou na stranu našeho soupeře,“ smutnil Horejš.

V začátku druhého dějství si zvrtl kotník hostující gólman Diviš, jenž byl na hřišti ošetřován a posléze střídán Šedou, takže rozhodčí Machálek zápas o sedm minut nastavil – a právě v tomto nastavení hosté vstřelili dva góly a vezli si domů tři body za výhru 3:1…

„Fotbal se hraje až do konce a kluci makali a sáhli si až na dno,“ chválil své spoluhráče náhradní boleslavský gólman Jan Šeda, jenž byl na jihu Čech jednou z ústředních postav zápasu. Zazářil hned deset minut poté, co vystřídal Diviše, když čelil pokutovému kopu domácích. Ten kopal vyhlášený penaltový exekutor Benjamin Čelič, jenže Šeda jeho docela dobře umístěnou střelu k tyči výborně vyrazil: „To, na kterou stranu mám jít, jsem se sice rozhodl dopředu, musím ale pochválit našeho kapitána Máru Matějovského, který mě v mém rozhodnutí podpořil,“ s úsměvem líčil mladoboleslavský brankář.

Šest minut před koncem sice Brandner vyrovnal, ale ve zmíněném nastaveném čase Šimek a poté do prázdné branky při „power play“ Dynama Douděra dali dva góly a hosté si z jihočeské metropole vezli cenné tři body.

Pro Mladou Boleslav bylo vítězství v Č. Budějovicích teprve čtvrté v této prvoligové sezoně, zároveň ale také druhé v řadě. Trenér Karel Jarolím přesto utkání hodnotil střízlivě: „Bylo to střetnutí dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme byli nebezpeční v protiútocích a po jednom z nich jsme i otevřeli skóre. Navíc o pár situací jsme se připravili sami zbytečnou ztrátou míče. Ale i tak byl první poločas z naší strany dobrý,“ pochvaloval si boleslavský trenér. „Jenže po přestávce jsme na moje gusto vytvořili pro soupeře hodně standardních situací. Po jedné z nich byla penalta, po další domácí vyrovnali. V závěru se k nám ale přiklonilo také štěstí,“ uznal Jarolím.

Naopak na to, že od nich se štěstí odklonilo, si po zápase mohli stěžovat hráči Dynama, žehrali ale sami na sebe. „Smůla? Neřekl bych,“ přemítal střelec vyrovnávacího gólu Dynama Patrik Brandner. „Při prvním gólu někdo zařval, že to byla ruka a my všichni přestali hrát. A gól na 1:2 jsme dostali po standardce, to se v závěru zápasu nemůže stát,“ konstatoval.

Tak to viděl i trenér Horejš: „Inkasovali jsme z nakoplého míče, což mě moc mrzí. Myslím si totiž, že tam máme tak dobré hlavičkáře, že v pětadevadesáté minutě tam musí být ta koncentrace daleko větší. Tam prostě nám nemůže balon propadnout, to je obrovská škoda,“ litoval.

Své hráče ale Horejš nezatracoval. „Mrzí nás to, musíme ale makat dál,“ myslel už kouč Dynama zřejmě na další zápas svého týmu ve Zlíně.