V létě mu skončila smlouva, a protože nabídky měl jen ze II. bundesligy, rozhodl se pro návrat do klubu, kde do velkého fotbalu vstoupil.

Za ty dvě desítky let, kdy působil v zahraničí, se dle něj na Střeleckém ostrově plno věcí změnilo. „Jak ta nová správní budova, tak kabiny, tribuny a celý stadion. Taky tréninkový areál na Složišti jsem viděl prvně, to za mě ještě nebylo.“

Zato staré známé v Dynamu ještě našel. Včetně legendárního CI5, jak si fotbalová parta pěti mladíků z Dynama říkala dle ve své době známého anglického televizního seriálu. „To je pravda, kluci jsou tady. Vozi klubu šéfuje, Horyna je trenér, Lengy dělá něco v kanceláři, akorát Vrzy je někde za barem v Praze, ale minule jsem ho tady na zápase taky potkal,“ s úsměvem si zavzpomínal na své kamarády.

Po návratu do Dynama zatím Drobný působí jako jeden z trenérů brankářů, registraci jako hráč ale má taky vyřízenou. „Nechci předbíhat, ve fotbale ale všechno je možné,“ krčil rameny na dotaz, zda se fanoušci dočkají jeho návratu do branky třeba už zítra v Olomouci. „Hlavní je, abychom ligu v Budějovicích udrželi,“ má jasno.

Ačkoli působí v Č. Budějovicích, stále bydlí v Hamburku. „Máme ale barák i u Jindřichova Hradce, jsem tam, takže to je v pohodě. Dojíždět denně osm set kilometrů do Hamburku, to by ani nešlo.“

V pátek 18. října Jaroslav Drobný slaví čtyřicítku, na konec kariéry ale ještě nemyslí. „Všecko zatím s klukama v pohodě zvládám, zdraví slouží a fotbal mě pořád baví,tak co?“ usmíval se mistr Evropy U21 let z roku 2002.