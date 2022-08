„Zvolili jsme strategii, o níž jsme byli přesvědčeni, že by nám měla pomoci k co nejlepšímu výsledku,“ zářil po zápase trenér Brian Priske a dodal, že se jeho tým vrátil ke klasičtější variantě se dvěma útočníky. „Bylo to z toho důvodu, abychom získali ve hře balanc,“ vysvětloval dánský kouč Sparty. „Nebylo to pro Peška s Daňkem za nimi jednoduché, vypořádali se s tím ale velice dobře. Ocenil bych také oba střední záložníky,“ pochválil Priske také Sadílka a Zeleného.

Zatímco Sparta na vyprodaném stadionu na Střeleckém ostrově dvougólové vítězství dlouze a bouřlivě slavila, fotbalisté Dynama odcházeli ze hřiště hodně zklamaní. Byli si totiž dobře vědomi, že ta porážka byla zcela zbytečná. „Myslím, že to byl vyrovnaný zápas, jenže nám chybělo dotáhnout do konce ty šance a pološance, které jsme měli,“ litoval záložník Jakub Hora, po jehož nahrávkách měl dvě slibné příležitosti nový muž Dynama Lukáš Čmelík.

„Rozhodně se nedá říct, že by Sparta svého soka zválcovala. To určitě ne. Dynamo bylo favoritovi rovnocenným partnerem. Jenže mu chyběla efektivita,“ napsal ve Sportu kolega Jan Vacek, jenž měl zřejmě na mysli i tyč prázdné branky hostí, kterou Čmolík trefil necelé dvě minuty po vedoucím gólu Sparty.

A ten gól, který padl už ve druhé minutě, byl velice laciný. Po rohu zahraném nakrátko a z velkého úhlu, kdy Höjer nestřílel, ale spíš nevydařeně centroval, míč po teči přes Horova záda zapadl kolem bližší tyčky do sítě…

Brzký gól dle trenéra Dynama Jozefa Webera měl na další průběh zápasu klíčový vliv. „Možná, že víc pro to, aby ta branka nebyla, mohl udělat i brankář, ale uvidím až na videu. V každém případě to byla laciná branka,“ litoval kouč Dynama. „Jsem rád, že to hráči nezabalili a že jsme se alespoň herně do zápasu dostali. Po inkasovaném gólu jsme měli dvě či tři příležitosti na srovnání, bohužel se to nepodařilo a naopak přišel druhý gól Sparty. Pak už to bylo hodně složité a Sparta už si to pohlídala. Myslím si, že herně jsme se Spartě vyrovnali, ta ale na rozdíl od nás byla velice produktivní, a proto vyhrála,“ konstatoval Weber, dle něhož hra jeho týmu z hlediska taktiky i individuálních výkonů byla v pořádku. „Až na ty góly, samozřejmě,“ dodal jedním dechem. „A v pořádku bohužel nebyl výsledek,“ uzavřel trenér Dynama.

V příštím kole hraje Dynamo opět doma v neděli se Slováckem (16:00).