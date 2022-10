„Patrika jsme si v létě vyhlédli, protože zapadá do naší herní koncepce. Proto jsme přistoupili k výměně se Slavií za Makse,“ uvedl na klubovém webu majitel Dynama Vladimír Koubek poté, co mladý záložník podepsal v jihočeské metropoli smlouvu na dva a půl roku.

Po nedělním střetnutí Dynama se Zlínem (2:2) Patrik Hellebrand odpovídal na dotazy Deníku Jižní Čechy.

Ani v šestém utkání v řadě jste na domácím hřišti v této sezoně v lize ještě nevyhráli. Přitom jste vedli už 2:0!

Zápas se pro nás vyvíjel skvěle, měli jsme více ze hry a dali jsme dva rychlé góly, jenže pak jsme bohužel přestali hrát a hosté toho využili, dali kontaktní gól a vrátili se do zápasu. A kdyby nám nepomohl VAR, po jehož zásahu rozhodčí odvolal původně odpískanou penaltu, mohlo být do poločasu vyrovnáno. Po přestávce jsme postupem času iniciativu přenechali Zlínu, byli jsme hodně pasivní a dá se říct, že jsme na ten druhý gól čekali.

Čím si tu vaši pasivitu vysvětlujete? Bylo to tím, že se Zlín tak zlepšil, anebo spíše jste vy podvědomě ten svůj těsný náskok hájili?

Těžko říct, možná platilo spíš to druhé a my si chtěli získané vedení udržet. Byla to chyba, hráli jsme doma a takhle se doma prostě nehraje! Chceme-li doma začít vyhrávat, musíme soupeře víc tlačit, víc se hnát dopředu a nehrát tak opatrně.

Nehledě na to, že při vší té vaší opatrné hře hosté trefili břevno a měli tam i další veliké šance…

Je to tak, měli velké šance, nicméně i my měli jednu dvě velké příležitosti, kdy jsme mohli zvýšit na 3:1. Bohužel jsme ani z jedné té možnosti třetí gól nedali a dopadlo to, jak to dopadlo…

Má pro vás zápas proti Zlínu pořád specifický nádech?

Jsem ze Zlína, jsem tamní odchovanec, avšak teď jsem hráčem Budějovic a chci za Budějovice vyhrávat v každém zápase!

Za Zlín hraje i váš bratr, mrzelo vás, že nenastoupil?

Hrát proti němu by asi pro mě bylo hodně zvláštní, ještě jsem proti němu nikdy nehrál… Nijak jsem to ale v hlavě neměl, nijak jsem se tím nezabýval. Já se soustředím jen na svůj výkon, abych pomohl týmu. Ale bráchovi samozřejmě přeji jen to nejlepší, ať naskakuje a hraje co nejvíc. Tentokrát jsem se ale soustředil jenom na sebe, na naši hru a náš výkon.

Už jsme mluvili o tom, že na první výhru doma stále ještě čekáte. Přitom z venku jste přivezli už deset bodů a prohráli jenom na Slavii!

Ani já pro to nemám žádné vysvětlení… Třeba minule proti Olomouci jsme první půlhodinu byli výborní, ale pak jsme dostali gól a úplně jsme se zlomili. To se pořád opakuje a já si myslím, že asi nesmíme být doma tak opatrní a musíme to valit a valit dopředu. To se zatím neděje a je jenom na nás, na hráčích, abychom se zvedli.

A budete to valit i teď v sobotu v Teplicích?

Určitě! Jak jsem říkal, my chceme každý zápas vyhrát. Věřím, že se na Teplice dobře připravíme a že tam získáme minimálně bod. A radši tři.