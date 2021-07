„Utkání se mělo hrát v městečku u Lince, ale odehraje se ve Freistadtu.“ informoval na klubovém webu tiskový mluvčí Aleš Strouha, dle něhož ale ze strany pořádající agentury bohužel nebylo garantováno, že budou na zápas vpuštěni fanoušci.

Trenér David Horejš zápas s atraktivním soupeřem uvítal: „Tomu, že můžeme takové utkání odehrát, jsem velice rád. Jasně, je to na úvod přípravy hodně těžký soupeř, ale to já vítám, protože takoví soupeři vás prověří a ukážou, kde máte slabiny, či kde naopak jste silní,“ vyzdvihl.

Po středečním zápase zamíří černobílí v sobotu do Tábora, kde změří síly s s druholigovým Táborskem (výkop zápasu na hřišti Kvapilova byl kvůli přenosu čtvrtfinále ME České – Dánsko z podvečera posunut na 10.30 hod.). O týden později 10. července zamíří Dynamo do Vlašimi.

„Další dva kvalitní soupeře budeme mít v Kaprunu, kam jedeme na soustředění. Byli jsme tam už loni a byli jsme moc spokojeni, podmínky na přípravu tam byly skvělé,“ pochvaloval si kouč Dynama.

V prvním ze dvou zmíněných přípravných zápasů na soustředění v Rakousku se Dynamo ve středu 14. července utká s ruským Krasnodarem (výkop je v podvečer od 18 hodin, místo střetnutí bude ještě upřesněno).

Možnost konfrontace se dvěma kvalitními ruskými mužstvy ocenil i kapitán Dynama Patrik Čavoš: „Já z toho mám velkou radost, proti tak atraktivním soupeřům hrozně rád hraji. Uvítal jsem i soustředění v Kaprunu, kde jsme byli minulý rok a bylo to tam super. Moc se tam těším,“ řekl 26letý středopolař.

Pochvaloval si i dovolenou, kterou hráči po náročné sezoně dostali: „V zimě jsme moc volna neměli, takže teď jsem si to užil. Já osobně to proložil tenisem a nohejbalem. Na poslední týden jsme od trenéra už měli individuální tréninkový plán, jak běžecký, tak i nějaké posilování. Takže jsme do přípravy už šli nachystaní,“ ujistil Čavoš.

MÉSZÁROS DO LIBERCE

Ve středečním zápase už trenér David Horejš bude postrádat Karola Mészárose, jenž zamířil do Liberce: „Měl jsem v Budějovicích smlouvu ještě na půl roku, ale nedohodli jsme se na prodloužení,“ uvedl pro web libereckého klubu sedmadvacetiletý slovenský křídelník.

TÁBORSKO V PRAZE

V přípravě na novou sezonu ve středu pokračuje i druholigové Táborsko, od 10.15 hod. hraje v Praze se Žižkovem.